Previsión oficial de crecimiento en Reino Unido reducida al 1,1% para 2026

El crecimiento de Reino Unido para 2026 fue revisado a la baja, hasta un 1,1%, por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), que elabora las previsiones económicas oficiales, anunció el martes la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves.

La OBR había previsto en un primer momento, en sus últimas proyecciones de noviembre, un aumento del 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB).

En cambio, el organismo mejoró en 0,1 puntos sus perspectivas para 2027 y 2028, hasta un 1,6% anual.

Las proyecciones para 2029 y 2030 se mantienen sin cambios, en un 1,5%.

"El crecimiento promedio durante todo el período de previsión se mantiene en gran medida sin cambios", afirmó la ministra durante un discurso presupuestario ante el Parlamento británico.

Reeves, en su alocución, también aseguró que la disciplina que ha intentado instaurar durante casi dos años en las cuentas públicas es hoy una garantía de estabilidad frente a los choques económicos que se avecinan con la guerra en Oriente Medio.