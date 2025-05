Previsiones Deportes AFP de las 12:00 GMT

FÚTBOL

Clasificatoria sudamericana para el Mundial 2026

Rio de Janeiro:

Ancelotti asume como técnico de Brasil para despertar al gigante dormido

Dos días después de su emotiva despedida del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti asume este lunes como nuevo técnico de la selección de Brasil, llamado a recuperar la gloria perdida del pentacampeón mundial.

Copa Libertadores

Montevideo:

Ocho cupos a octavos de la Libertadores en juego, con dos gigantes en apuros

Con el orgullo del campeón en juego, Botafogo llega a la última semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores urgido de una victoria para evitar despedirse prematuramente.

Montevideo:

Partidos de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Rio de Janeiro:

Presentación del partido entre Botafogo y la Universidad de Chile, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Buenos Aires:

Presentación del partido entre River Plate y Universitario, por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Copa Sudamericana

Montevideo:

Seis grandes en serio riesgo de despedirse de la Sudamericana

El pase a octavos de final o la repesca.

El pase a octavos de final o la repesca.

Con esta consigna, seis grandes abordarán la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que repartirá esta semana sus últimos cinco cupos directos a la ronda de los 16 mejores.