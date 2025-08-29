Previsiones Deportes AFP de las 12:00 GMT

FÚTBOL

Campeonatos europeos

Estambul:

El Fenerbahçe despide a Mourinho tras un año sin milagros en Estambul

El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahçe tras un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.

Por Rémi BANET

Londres:

Duelo por todo lo alto en Anfield entre Liverpool y Arsenal

Campeón contra subcampeón: el Liverpool recibirá el domingo al Arsenal en su templo de Anfield, en el que sin duda se presenta como el choque estrella de la 3ª jornada de la Premier League, con el aliciente añadido del liderato.

Partidos de clasificación mundialista de la zona europea

Madrid:

Rodri y Carvajal regresan a la selección española tras sus graves lesiones

Tras superar sendas lesiones graves de rodilla, Rodrigo Hernández y Dani Carvajal regresan a la convocatoria de la selección española para afrontar los dos primeros partidos de clasificación mundialista a comienzos de septiembre, anunció este viernes el seleccionador Luis de la Fuente.

Campeonatos latinoamericanos

Sao Paulo:

Presentación de la vigésima segunda fecha del Campeonato Brasileño.

Buenos Aires:

Comentario de la séptima fecha del torneo Clausura argentino.

México:

Comentario de la séptima fecha del torneo Apertura mexicano.

TENIS

Abierto de Estados Unidos

Nueva York:

Comentario de la jornada del viernes en el Abierto de Estados Unidos.

Por Guillermo BARROS

BÉISBOL

Grandes Ligas

Miami:

Comentario de la jornada de las Grandes Ligas.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

Zandvoort, Países Bajos:

Comentario de los primeros entrenamientos libres del GP de Países Bajos

CICLISMO

Vuelta a España

Cerler, España:

Comentario de la séptima etapa de la Vuelta a España

BOXEO

Debate sobre la seguridad en este deporte

Tokio:

Ataca siempre y nunca te rindas: el boxeo cruza los límites en Japón

Drásticas pérdidas de peso, entrenamientos feroces y una regulación laxa han supuesto un cóctel peligroso y hasta letal para el boxeo en Japón, donde la reciente muerte de dos púgiles ha impulsado una reflexión general sobre la seguridad de este deporte.

Por Andrew MCKIRDY

