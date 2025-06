Previsiones Deportes AFP de las 17:00 GMT

FÚTBOL

Dosier especial 'A un año del Mundial de Norteamérica'

La AFP difundirá entre jueves y viernes un dosier especial "A un año del Mundial", que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Los Ángeles:

Mundial de 2026: con Trump, una ecuación con varias incógnitas

Entre su guerra comercial y su política fronteriza, el presidente estadounidense Donald Trump está generando tensión con Canadá y México, coanfitriones del Mundial de fútbol de 2026, así como una dosis de incertidumbre sobre la acogida de espectadores.

Por Rob WOOLLARD

(fbl WC 2026 Mundial diplomacia turismo USA Enfoque, 740 palabras - Ya transmitido)

Toronto:

A un año del Mundial, el fútbol está en auge en Canadá

Canadá no suele ser conocida por su fútbol, pero los aficionados que asistan el año que viene al Mundial descubrirán un país donde este deporte, el más popular del mundo, está prosperando.

A un año del Mundial, el fútbol está en auge en Canadá

Canadá no suele ser conocida por su fútbol, pero los aficionados que asistan el año que viene al Mundial descubrirán un país donde este deporte, el más popular del mundo, está prosperando.

México y EEUU en un mar de dudas a un año de hospedar el Mundial

En la cuenta atrás del Mundial más grande de la historia, la ilusión de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá se ve ensombrecida por los interrogantes sobre la competitividad de sus equipos.

Mundial-2026 en tres países: gigantismo a costa del medioambiente

El Mundial de fútbol de 2026 será el que se dispute en un ámbito geográfico más extenso en toda la historia, paseando a 48 equipos entre Canadá, Estados Unidos y México: en su obsesión por crecer, ¿la FIFA obvia el impacto medioambiental?

Por Coralie FEBVRE Sueño mundialista americano se desvanece para los hinchas iraníes

A un año de la Copa del Mundo en Norteamérica, los hinchas iraníes ven desvanecerse su sueño de viajar para apoyar a su selección luego del anuncio de Estados Unidos de prohibir la entrada al país a los ciudadanos de una decena de países, entre ellos Irán.

Por Payam DOOST MOHAMADI

Liga de Naciones de la UEFA

Cristiano Ronaldo-Lamine Yamal, choque de generaciones

Pasado contra futuro en el presente: el portugués Cristiano Ronaldo y el español Lamine Yamal, de 40 y 17 años respectivamente, dieron a sus selecciones el pase a la final de la Liga de Naciones y se verán las caras en busca del trofeo.

Por Diego REINARES

'Bob' Martínez, el atípico seleccionador español de Portugal

Un entrenador español amenaza ahora el trono de España en la Liga de Naciones: Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, pondrá a prueba en la final a su país natal, del que salió muy pronto en busca de una oportunidad.

Por Diego REINARES

Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026

Tras el debut gris de Ancelotti, Sudamérica se adentra en una nueva fecha decisiva

Cerca de bajar el telón de sus largas eliminatorias, Sudamérica entra el viernes en una nueva jornada decisiva con rumbo al Mundial de 2026, todavía con la resaca del debut gris de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil.

Por Rodrigo ALMONACID Por Diego REINARES (Fbl Liga Naciones 2025 Final ESP POR Enfoque, 550 palabras - Ya transmitida) FOTOS Stuttgart, Alemania: 'Bob' Martínez, el atípico seleccionador español de Portugal Un entrenador español amenaza ahora el trono de España en la Liga de Naciones: Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, pondrá a prueba en la final a su país natal, del que salió muy pronto en busca de una oportunidad. Por Diego REINARES (Fbl Liga Naciones 2025 Final ESP POR Enfoque, 580 palabras - Ya transmitida) FOTOS Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 Montevideo: Tras el debut gris de Ancelotti, Sudamérica se adentra en una nueva fecha decisiva Cerca de bajar el telón de sus largas eliminatorias, Sudamérica entra el viernes en una nueva jornada decisiva con rumbo al Mundial de 2026, todavía con la resaca del debut gris de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil. Comentario del partido entre Colombia y Perú por la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026

Comentario del partido entre Venezuela y Bolivia por la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026

Argentina suma figuras más allá de Messi

Conquistó el mundo en 2022 y, pase lo que pase, acabará primera de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026. Pero más allá de los números, la Argentina sigue descubriendo figuras para acompañar el epílogo de su máxima figura, Lionel Messi. Nuevos nombres, mismos problemas: así fue el estreno del Brasil de Ancelotti

Sobró músculo, escaseó la magia de antaño y faltó el gol. El primer partido del Brasil de Carlo Ancelotti en la clasificatoria al Mundial de 2026 mostró a una Seleção estable en defensa, pero con mucho que trabajar para potenciar su ataque.

Por: Esteban ROJAS

Paraguay descubre piezas valiosas en su camino de regreso a un Mundial

Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Matías Galarza: en su firme camino de regreso a una Copa del Mundo, Paraguay descubre piezas valiosas que su entrenador, Gustavo Alfaro, se ha encargado de hacer brillar. Del cielo al infierno, ¿qué explica la caída de Uruguay?

Sin peso ofensivo y endeble en defensa, Uruguay mostró su peor cara en la derrota ante Paraguay (2-0) en la recta final de una eliminatoria que inició a modo de fiesta para los dirigidos por Marcelo Bielsa, pero que ahora es una película de suspenso y amenaza con virar en tragedia.

Por: Giovanna FLEITAS

El gol, una materia pendiente para el casi mundialista Ecuador

A las puertas de la Copa del Mundo de 2026, el virtualmente clasificado Ecuador continúa arrastrando una pesada deuda contraída hace años: la ausencia de un verdadero 9 para llenar de puntos su arcón.

Por: Santiago PIEDRA SILVA Amistoso internacional

México aumenta grado de dificultad de sus ensayos premundialistas con Suiza

Con la Copa Oro a la vuelta de la esquina y el Mundial de 2026 en el horizonte, la selección mexicana de fútbol enfrentará el sábado en partido de preparación a Suiza, el primer sinodal europeo en la tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador.

TENIS

Roland Garros

Alcaraz remonta a Musetti y espera a Djokovic o Sinner en la final de Roland Garros

Carlos Alcaraz (2º ATP) defenderá su título de Roland Garros en la final tras superar en semifinales al italiano Lorenzo Musetti (7º), que se retiró por lesión en el muslo izquierdo cuando perdía 4-6, 7-6 (7/3), 6-0 y 2-0 tras dos horas y 25 minutos.

Por Pablo MELIÁN Sabalenka-Gauff: Roland Garros tendrá nueva reina

Ya ganadoras de títulos del Grand Slam, las número 1 y 2 del circuito femenino Aryna Sabalenka y Coco Gauff se citan el sábado (13h00 GMT) en la final de Roland Garros para estrenar su palmarés en el 'grande' de tierra batida y suceder a Iga Swiatek.

BÁSQUET

Haliburton, la estrella "sobrevalorada", obra un nuevo milagro en las Finales

Votado como la figura más "sobrevalorada" de la NBA, Tyrese Haliburton puso el jueves patas arriba las Finales con su canasta ganadora del primer juego ante los Thunder, otra heroicidad en sus playoffs de ensueño con los Indiana Pacers. CICLISMO

Critérium del Dauphiné

Pogacar y Vingegaard inician hostilidades previas al Tour en el Dauphiné

Por primera vez desde el último Tour de Francia, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard se verán las caras en la misma carrera durante el Critérium del Dauphiné, que presenta un cartel de excepción a tres semanas de la 'Grande Boucle'.

Por Jacques KLOPP

ATLETISMO

Liga de Diamante

Comentario de la jornada de la reunión de atletismo de Roma.