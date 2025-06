Previsiones Deportes AFP de las 17:00 GMT

FÚTBOL

Final de la Liga de Campeones de Europa

Múnich, Alemania:

Comentario de la final de la Liga de Campeones entre Inter de Milán y París Saint-Germain

(Fbl Liga Campeones Final 2025 FRA ITA Nota, 600 palabras - Hacia las 22:00 GMT)

FOTOS

Final de la Copa de Campeones de la Concacaf

México:

El último baile de Vicente Sánchez: ganar la Copa de Concacaf con Cruz Azul ante Vancouver

Convertirse en leyenda de Cruz Azul o quedar como un bonito recuerdo. ¿Qué le depara el destino al entrenador uruguayo Vicente Sánchez?

Se sabrá el domingo cuando enfrente al Vancouver Whitecaps canadiense en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025. México: Principales datos del Vancouver Whitecaps, finalista de la Concachampions 2025 México: Principales datos del Cruz Azul, finalista de la Copa de Campeones de Concacaf de 2025 México: Diez últimos ganadores y palmarés de la Copa de Campeones de la Concacaf Mundial de Clubes de 2025 Los Ángeles: Comentario del partido de la repesca para el Mundial de Clubes de 2025 entre América de México y Los Angeles FC. FOTOS Campeonatos latinoamericanos Buenos Aires: Huracán-Platense: la final que nadie imaginó del torneo argentino Huracán y Platense, dos equipos que no figuraban en los pronósticos, buscarán el domingo convertirse en el primer campeón del fútbol argentino de 2025 cuando se enfrenten en la final del torneo Apertura en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (norte). Sao Paulo: Comentario de la undécima fecha del Brasileirao de 2025 MLS Miami: Comentario de la decimoséptima jornada de la MLS. FOTOS - BÁSQUETBOL Finales de Conferencia de la NBA Los Angeles: Comentario del sexto partido de la final de la Conferencia Este de la NBA entre los New York Knicks y los Indiana Pacers FOTOS - CICLISMO Giro de Italia Sestriere, Italia: Simon Yates llegará de rosa a Roma tras noquear a Del Toro y Carapaz El británico Simon Yates se hizo este sábado con el liderato del Giro de Italia, un día antes de la llegada a Roma, al término de una gran batalla durante la 20ª etapa, ganada por el australiano Chris Harper en Sestriere, con Isaac del Toro y Richard Carapaz como grandes damnificados. FOTOS - AUTOMOVILISMO Gran Premio de España de F1 Montmeló, España: Piastri logra la 'pole' del GP de España delante de Norris y Verstappen El australiano Oscar Piastri (McLaren) saldrá el domingo desde la 'pole position' del Gran Premio de España de Fórmula 1, novena cita de las 24 de la temporada, después de haber firmado el sábado el mejor tiempo de la sesión de clasificación. FOTOS - TENIS Roland Garros París: Paseo sabatino para Sinner en Roland Garros, Badosa y Fonseca dicen adiós Aunque el sol no hizo acto de presencia e incluso llegaron a caer unas gotas de lluvia, el N.1 del mundo Jannik Sinner se paseó este sábado para sellar su boleto a octavos de final de Roland Garros, del que se despidió la esperanza brasileña Joao Fonseca. Por Iván GONZÁLEZ FOTOS París: Badosa vuelve a estrellarse en 3ª ronda de Roland Garros Al igual que en 2024 y 2022 (entre medias no participó por lesión), la española Paula Badosa (N.10 del mundo) se despidió en tercera ronda de Roland Garros, después de perder este sábado ante la australiana Daria Kasatkina. FOTOS París: Los cuerpos de los tenistas piden descanso, y los jugadores también El asunto recurrente del calendario infernal del tenis mundial resurge en Roland Garros, donde varios jugadores denuncian las obligaciones impuestas sobre todo por la ATP. Por Damien GAUDISSART y Baptiste DEDIEU (Tenis Roland Garros 2025 FRA Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido) FOTOS dam-dr-ma