Previsiones Deportes AFP de las 17:30 GMT

FÚTBOL

Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026

Bogotá:

¿Aguantará el DT Néstor Lorenzo al frente de una Colombia a la deriva?

Aunque no está tan lejos de la orilla del Mundial de 2026, Colombia marcha a la deriva en las eliminatorias. Su capitán, Néstor Lorenzo, no logra dar un timonazo en una selección que pasó de ver casi asegurada su clasificación directa a dudar de ella.

Por David SALAZAR

(Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Sudamérica COL, Enfoque, 670 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Maturín, Venezuela:

¿Repechaje? Venezuela quiere la clasificación directa al Mundial 2026

Venezuela tiene por primera vez chances reales de llegar a su primer mundial, pero la clasificación pasa por el diván, por el manejo de la ansiedad frente a las "tres finales" que tiene por delante.

Por Javier TOVAR

(Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Sudamérica VEN, Enfoque, 580 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

La Paz:

Entre plegarias y números: el difícil camino de Bolivia al Mundial

Con la fe como aliada y la calculadora como única herramienta confiable, Bolivia se aferra a una mínima esperanza de alcanzar el Mundial de 2026. A falta de solo tres fechas para el cierre de las eliminatorias, el margen de error es prácticamente inexistente.

Por José Arturo CÁRDENAS

(Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Sudamérica BOL, Enfoque, 540 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Lima:

Perú con un pie fuera del Mundial tras una llamativa sequía de goles

Perú quedó aún más lejos del Mundial de 2026 a falta de tres fechas para el cierre de las eliminatorias sudamericanas. El empate sin goles ante Colombia aporta poco y lo deja resignado en el penúltimo lugar, a siete puntos del repechaje. (Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Sudamérica PER, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitido) FOTOS Liga de Naciones de la UEFA Múnich, Alemania: Cristiano Ronaldo amenaza la hegemonía de España en el fútbol europeo España pone en juego no solo su corona de la Liga de Naciones sino también su posición hegemónica en el fútbol europeo contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, el domingo (19:00 GMT) en una final entre los dos vecinos ibéricos. Por Diego REINARES (Fbl Liga Naciones UEFA Final POR ESP Presentación, 575 palabras - Ya transmitido) FOTOS Múnich, Alemania: Unai Simón y la Liga de Naciones, una pareja feliz Pese a recibir cuatro tantos, el arquero Unai Simón fue decisivo el jueves para que España venciera 5-4 a Francia y se clasificara a la final de la Liga de Naciones europea, una competición que personalmente se le da muy bien. Por Diego REINARES (Fbl Liga Naciones UEFA Final POR ESP enfoque, 590 palabras - Ya transmitido) FOTOS Múnich, Alemania: "El fútbol ibérico está en un gran momento", celebra Roberto Martínez El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, destacó que la final del domingo ante España en la Liga de Naciones europea demuestra el "gran momento" del fútbol de la Península Ibérica. (Fbl Liga Naciones UEFA Final POR ESP Nota, 500 palabras - Ya transmitida) FOTOS Múnich, Alemania: España-Portugal, más de un siglo de derbis ibéricos en el fútbol España y Portugal vivirán el domingo, en la final de la Liga de Naciones europea, el 41º episodio de un largo serial de rivalidad futbolística entre las dos selecciones ibéricas. (Fbl Liga Naciones UEFA Final POR ESP Recuadro, 550 palabras - Ya transmitido) FOTOS ARCHIVO Stuttgart, Alemania: Alemania y Francia se enfrentan para despejar fantasmas y ganar confianza Tras perder en semifinales contra Portugal y España, las selecciones de Alemania y Francia se enfrentan este domingo por el tercer puesto de la Liga de Naciones, un partido que debe servir a estos combinados a despejar dudas y ganar confianza a un año del Mundial. Por Keyvan NARAGHI (fbl Liga Naciones 2025 FRA GER Presentación, 500 palabras - Ya transmitido) FOTOS Eliminatorias europeas para el Mundial-2026 Roma: Tras la derrota contra Noruega, Italia teme una nueva catástrofe mundialista Tras haberse perdido los dos últimos dos Mundiales, Italia tiembla de nuevo: goleada por Noruega el viernes (3-0), la Azzurra ve ya comprometidas sus opciones de lograr el boleto directo y su seleccionador, Luciano Spalletti, podría no sobrevivir a este nuevo fiasco. Por Jérôme RASETTI (fbl WC Mundial 2026 ITA Enfoque, 640 palabras - Ya transmitido) FOTOS Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 Paramaribo: Surinam: el loco sueño de clasificar al Mundial con su diáspora en Países Bajos Rijkaard ayer, Van Dijk hoy: los futbolistas de Surinam, antigua colonia neerlandesa, llevan más de 30 años contribuyendo al éxito de la 'Oranje'.

Ahora son los jugadores nacidos en los Países Bajos los que podrían ayudar al país más pequeño de Latinoamérica a alcanzar el sueño de disputar un Mundial.

Por Laurent ABADIE

(Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Concacaf SUR, Reportaje, 800 palabras - Ya transmitidos)

FOTOS, VIDEO

- TENIS

Roland Garros

París:

Coco Gauff silencia a Sabalenka y se corona en Roland Garros

Explosiva y resistente, Coco Gauff (2ª WTA) se proclamó campeona de Roland Garros al remontar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª); 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4; este sábado en París en un partido que fue una montaña rusa de dos horas y 38 minutos.

Por Pablo MELIÁN

(tenis ATP WTA Roland Garros 2025 Nota, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

París:

Coco Gauff, la imponente 'madurez' de una niña prodigio del tenis

¿Se puede hablar de madurez con 21 años? En el caso de Coco Gauff sin duda: Sensación del planeta tenis cuando alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon con 15, la estadounidense es una estrella consolidada, ganadora este sábado de Roland Garros, su segundo trofeo del Grand Slam.

(Tenis ATP WTA Roland Garros 2025 USA Semblanza, 580 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

París:

Alcaraz-Sinner: el nuevo 'clásico' entra en otra dimensión en Roland Garros

¡Se vienen curvas! Por fin la primera final de Grand Slam entre los dos tenistas destinados a reinar en la próxima década: la rivalidad entre el número 1 Jannik Sinner y el defensor del título en Roland Garros Carlos Alcaraz (2º) entra en una nueva dimensión el domingo (13:00 GMT) en París.

Por Pablo MELIÁN

(tenis ATP WTA Roland Garros 2025 ESP ITA Presentación, 660 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

París:

"¡Me identifico!": Alcaraz quiere ganar al estilo de la 'generación Yamal'

"¡Me identifico!", respondió sin dudar Carlos Alcaraz cuando le preguntaron esta semana en Roland Garros por la manera despreocupada en que otras jóvenes estrellas, como su compatriota Lamine Yamal, afrontan los momentos de presión. El domingo defiende el título en París ante su 'mejor enemigo' Jannik Sinner. Por Pablo MELIÁN (tenis ATP WTA Roland Garros 2025 ESP Enfoque, 625 palabras - Ya transmitido) FOTOS París: Cuatro duelos destacados de la aún incipiente rivalidad entre Sinner y Alcaraz Los dos primeros clasificados de la ATP, Jannik Sinner (23 años) y Carlos Alcaraz (22), que se enfrentarán el domingo en la final de Roland Garros, han jugado ya once veces entre sí, con un balance favorable por ahora al español, con 7 victorias, entre ellas las cuatro últimas. (Tenis Roland Garros 2025 ATP WTA ESP ITA Recuadro, 600 palabras - Ya transmitido) FOTOS París: La final de Roland Garros Alcaraz-Sinner en cifras (Tenis ATP WTA Roland Garros 2025 ESP ITA Recuadro, 550 palabras - Ya transmitido) MOTOCICLISMO Gran Premio de MotoGP de Aragón Alcañiz, España: Marc Márquez remonta para ganar en la carrera esprint del GP de Aragón El español Marc Márquez (Ducati) se llevó este sábado sin titubear la carrera esprint del Gran Premio de Aragón, la octava de las 22 pruebas de la temporada de MotoGP en el circuito Motorland Aragón (5,077 km) en Alcañiz. (moto MotoGP Mundial 2025 ESP Nota, 460 palabras - Ya transmitido) FOTOS SURF París: "Entre la espada y la pared", el combate del surfista Jérémy Florès contra un tumor cerebral Surfista europeo más laureado de la historia, Jérémy Florès decidió en 2021 colgar la tabla definitivamente, unos meses antes de ser diagnosticado con un tumor cerebral, cuya existencia revela en un estremecedor documental. por François D'ASTIER (Surf FRA AFP Entrevista, 550 palabras - Ya transmitido) FOTOS ARCHIVO BÁSQUETBOL Finales de la NBA Oklahoma City, Estados Unidos: Finales de la NBA: el corazón de Oklahoma City late al ritmo de los Thunder Oklahoma City y sus apasionados aficionados viven con toda intensidad sus segundas Finales de la NBA al ritmo de los Thunder, el "corazón palpitante" de una ciudad revitalizada por un equipo de básquet y una estrella, Shai Gilgeous-Alexander. Por Robin GREMMEL (Básquet NBA Finales 2025 USA, Reportaje, 750 palabras - Hacia las 19H30 GMT) FOTOS