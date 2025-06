Previsiones Deportes AFP de las 21:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12H00 GMT, 17H00 GMT, 21H00 GMT y al término de cada jornada. Olimpismo Juegos de Los Angeles 2028 Los Angeles: La sede del surf en Los Ángeles 2028, una joya amenazada por la erosión En la playa de Trestles, paraíso de los surfistas californianos, los vecinos esperan que el foco de atención que suponen los Juegos Olímpicos de 2028 ayude a preservar esta joya amenazada, al igual que el resto de la costa, por la erosión. Por Romain FONSEGRIVES y Robin GREMMEL (Oly 2028 surf medioambiente 750 palabras - Ya transmitido) FOTOS, VIDEO Futbol Neymar Sao Paulo: "Me quedo": Neymar renueva contrato con el Santos hasta el final de 2025 El astro Neymar renovó este martes hasta final de año su contrato con el equipo en el que inició su carrera, el Santos, anunció el club paulista tras semanas de rumores sobre su futuro e interrogantes abiertos rumbo al Mundial de 2026 con la selección de Brasil. (Fbl Neymar BRA Nota-Central, 500 palabras - Hacia las 21H15 GMT) Campeonatos europeos Lyon, Francia: El Lyon, la caída de un gran nombre del fútbol francés Un sismo para el club que cuenta con siete ligas francesas en su palmarés: el Lyon fue relegado este martes a la Ligue 2 por el gendarme financiero del fútbol francés, a pesar de los argumentos financieros presentados este martes por su presidente estadounidense John Textor. (Fbl FRA Nota, 460 palanbras - Ya transmitida) Copa Oro de la Concacaf Los Angeles: Comentario de los partidos de la tercera fecha de los Grupos B y C de la Copa de Oro de la Concacaf (Fbl CopaOro 2025 Concacaf Resumen, 500 palabras - Hacia las 04H30 GMT del miércoles) FOTOS Eurocopa femenina Madrid: "Ya es hora de venir aquí tranquilas", proclama Aitana a ocho días de la Eurocopa "Ya es hora de venir aquí tranquilas", proclamó este martes Aitana Bonmatí, en línea con el resto de sus compañeras de la selección femenina de España, concentradas de cara a la Eurocopa de Suiza (2 al 27 de julio). (Fbl Eurocopa 2025 Mujeres ESP Nota, 450 palabras - Ya transmitida) FOTOS ARCHIVO Béisbol Grandes Ligas Los Ángeles: Comentario de la jornada de las Grandes Ligas del béisbol (Béisbol GLigas USA Resumen, 450 palabras - Hacia las 03H00 GMT del miércoles) Atletismo París: Coe defiende un atletismo "grande y potente" con el Ultimate Team Championship Sebastian Coe, al que le restan dos años como presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), afirma que el campeonato inaugural Ultimate Team Championship del próximo año recordará al mundo que su deporte sigue siendo "grande y potente". Por Pirate IRWIN (Atlet World Athletics GBR AFP Entrevista, 670 palabras - Ya transmitida) FOTOS ARCHIVO Básquetbol NBA Nueva York: Haliburton, sin "remordimientos" tras lesionarse intentando ayudar a Indiana El estelar Tyrese Haliburton dijo que no se arrepiente de haber intentado ayudar a los Indiana Pacers a ganar un título de la NBA, incluso después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles derecho en las Finales de la NBA perdidas ante los Oklahoma City Thunder. Nueva York: La NBA aguarda un Draft con sorpresas en la noche de Cooper Flagg Sin respiro tras la coronación el domingo de Oklahoma City Thunder, la NBA vuelve la mirada a la próxima temporada este miércoles con la ceremonia del Draft, que promete movimientos inesperados después de la elección con el número uno de Cooper Flagg.