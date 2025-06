Previsiones Deportes AFP de las 21:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al término de cada jornada.

- FUTBOL

París:

Kylian Mbappé acusa al PSG de acoso moral por apartarlo de la plantilla

Un procedimiento judicial fue abierto este martes por acoso moral tras una denuncia presentada por Kylian Mbappé contra el París Saint-Germain, su antiguo club.

Por Clara WRIGHT

- AUTOMOVILISMO

Mundial de Fórmula 1

Spielberg, Austria:

McLaren necesita reaccionar en Spielberg, la casa de Red Bull

Dominadora hasta ahora en la temporada de Fórmula 1, la escudería McLaren sufrió en el pasado Gran Premio de Canadá, con un toque entre sus dos monoplazas y con ninguno de sus dos pilotos en el podio.

La escudería naranja llega este fin de semana a Spielberg (Austria), la casa de Red Bull, obligada a reaccionar. - MOTOCICLISMO Mundial de MotoGP Assen, Países Bajos: Redención o rendición para Bagnaia en Países Bajos Frente al intratable Marc Márquez, sólido líder del campeonato mundial de MotoGP, el italiano Francesco Bagnaia tratará de vencer en la "Catedral" de Assen, en Países Bajos, Gran Premio que ha ganado los tres últimos años. FOTOS ARCHIVO - ATLETISMO Intento de bajar de los 4 minutos en la milla París: Faith Kipyegon no logra bajar de los cuatro minutos en la milla La keniana Faith Kipyegon no logró este jueves el reto de convertirse en la primera mujer en bajar de la barrera de los cuatro minutos en la milla (sobre 1609 metros), al terminar una carrera no oficial en París en 4 minutos 6 segundos 42 centésimas. - TENIS Wimbledon Londres: Sin miedo a la lluvia, los jardineros de Wimbledon ultiman los preparativos A cuatro días del comienzo de Wimbledon (30 junio-13 julio) Martyn Falconer, jardinero jefe del mítico Grand Slam sobre hierba, es la única persona en el All England Club que respira aliviado cuando el cielo descarga alguna gota de agua. Por John WEAVER - ESPORTS París: Esports, un camino hacia la normalidad para los veteranos de guerra en Ucrania Tras más de tres años de una guerra que ha marcado a centenares de miles de soldados en el frente, los deportes electrónicos o esports se han convertido para los veteranos de Ucrania en una forma de "reintegrar la sociedad", declara para la AFP el responsable de la Comisión de Esports de Ucrania. Por Pirate IRWIN - BÉISBOL Miami: Comentario de la jornada de las Grandes Ligas del béisbol FOTOS iga-ma