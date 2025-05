Previsiones Deportes AFP de las 21:00 GMT

FÚTBOL

Final de la Liga de Campeones de Europa

París:

Final de la Liga de Campeones de Europa

El Inter y Argentina, una 'storia d'amore' eterna

Del pionero Atilio Demaría al capitán actual Lautaro Martínez, el Inter de Milán es el más argentino de los clubes europeos, con más de 50 jugadores albicelestes en su historia, además del mítico técnico Helenio Herrera, considerado el padre del 'catenaccio'.

Por Pablo MELIÁN

(fbl Liga Campeones final ITA ARG Enfoque, 580 palabras - Ya transmitida)

Final de la Conference League

Breslavia, Polonia:

Final de la Conference League

Betis y Chelsea en final de Conference League: gesta histórica o pequeña alegría

Betis y Chelsea disputarán el miércoles (19:00 GMT en Breslavia, Polonia) la final de la Conference League, la tercera competición europea de clubes, que representa una pequeña alegría para los ingleses tras un curso de altibajos o la posibilidad para los sevillanos de ganar el primer título continental de su historia.

(fbl Conference League 2025 final ESP ENG Presentación, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

París:

El 'Ingeniero' Pellegrini, a una noche de doctorarse en Europa

En su paso por los banquillos de Europa, el técnico chileno Manuel Pellegrini ha levantado títulos, pero sobre todo pasiones.

En la próxima final de Conference League contra el Chelsea, puede lograr su primer título continental europeo y el primero de la historia del Real Betis. Por Diego ALONSO MARTÍN (fbl Conference League 2025 final ESP ENG CHI Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido) FOTOS ARCHIVO Sevilla, España: El resurgir de Antony impulsa el sueño del Betis de ganar su primer trofeo europeo Entre el Chelsea y el trofeo de la Conference League se encuentra el atacante del Real Betis Antony, un jugador totalmente distinto desde que llegó hace cuatro meses al club andaluz. (fbl Conference League 2025 final ESP ENG BRA Enfoque, 675 palabras - Ya transmitido) FOTOS Drama en los festejos del Liverpool Liverpool, Reino Unido: El autor del atropello de Liverpool, sospechoso de conducir bajo los efectos de las drogas El hombre de 53 años arrestado tras atropellar a una multitud el lunes en Liverpool permanece detenido por "intento de asesinato" y "conducción bajo efectos de las drogas", anunció el martes la policía. Por Stuart GRAHAM y Kieran CANNING (accidente fbl atropello GB ENG Nota-Central, 720 palabras - Ya transmitida) FOTOS, VIDEO - Anunciada también en las Previsiones Generales Liverpool, Reino Unido: De una tarde de gloria a una tragedia: los aficionados del Liverpool, "devastados" Los aficionados del Liverpool describieron el martes su conmoción y tristeza después de que los sueños por ver a sus héroes de cerca casi se convirtieran en pesadilla, cuando un coche arrolló a la multitud que celebraba el título de Premier League del club inglés. Por Kieran CANNING (fbl ENG criminalidad atropello GB Reportaje, 660 palabras - Ya transmitido) FOTOS, VÍDEO - Anunciada también en las Previsiones Generales Juicio por la muerte de Diego Maradona Buenos Aires: Jueza cuestionada por escándalo de videos se aparta del juicio por muerte de Maradona Una de las jueces del tribunal encargado de definir si la muerte de Diego Maradona fue un homicidio, apodada "la jueza de dios", se apartó del caso este martes tras el escándalo por su participación en un documental, que pone en peligro la continuidad del proceso. Por Martín RASCHINSKY (Argentina fbl juicio gente Nota-Central, 680 palabras - Ya transmitida) FOTOS ARCHIVO, VIDEO, FOTOS - Anunciada también en las Previsiones Generales Futuro de Cristiano Ronaldo París: Cristiano Ronaldo abre un nuevo "capítulo" todavía desconocido La historia del legendario Cristiano Ronaldo "sigue escribiéndose", explicó el portugués al anunciar su salida del club saudita Al Nassr tras dos años y medio pero sin dar pistas sobre su próximo destino. (Fbl POR KSA Nota-Central, 550 palabras - Ya transmitida) FOTOS ARCHIVO Copa Libertadores Rio de Janeiro: Flamengo deberá vencer al Deportivo Táchira para clasificar a octavos de la Libertadores El poderoso Flamengo necesita vencer en casa el miércoles al modesto Deportivo Táchira venezolano, ya eliminado, para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores en la última fecha del Grupo C. (Fbl Libertadores 2025 GrupoC BRA VEN Flamengo Táchira Presentación, 600 palabras - Ya transmitida) Sao Paulo: Inter y Bahia por un lugar en octavos de la Libertadores en el grupo de la muerte El Internacional y el Bahia se juegan este miércoles en Porto Alegre su futuro en la Copa Libertadores en la sexta y última fecha del Grupo F, donde el Atlético Nacional colombiano ya aseguró su boleto a octavos y el uruguayo Nacional quedó prematuramente eliminado. (Fbl Libertadores 2025 GrupoF BRA Inter Bahia Presentación, 630 palabras - Ya transmitida) Rio de Janeiro: Comentario del partido entre Botafogo y la Universidad de Chile, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. (Fbl Libertadores 2025 GrupoA BRA CHI Botafogo UChile, Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del miércoles) FOTOS Buenos Aires: Comentario del partido entre River Plate y Universitario, por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. (Fbl Libertadores 2025 GrupoB ARG PER River Universitario, Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del miércoles) FOTOS Montevideo: Comentario de los partidos del martes por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Fbl Libertadores 2025 FaseGrupos, Nota-Central, 500 palabras - Hacia las 03H00 GMT del miércoles) Copa Sudamericana Buenos Aires: Comentario del partido entre Huracán y Corinthians, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. (Fbl Sudamericana 2025 GrupoC ARG BRA, Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del miércoles) FOTOS Montevideo: Comentario de los partidos del martes por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. (Fbl Sudamericana 2025 FaseGrupos, Nota-Central, 500 palabras - Hacia las 03H00 GMT del miércoles) FOTOS Campeonatos europeos Barcelona, España: Lamine Yamal prolonga su idilio con el Barça hasta 2031 El atacante español Lamine Yamal renovó este martes su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, tras una temporada espectacular en la que ha sido protagonista en la consecución de LaLiga y de la Copa del Rey. (fbl ESP Nota, 530 palabras - Ya transmitido) FOTOS - BÁSQUETBOL Finales de Conferencia Los Angeles: Comentario del cuarto partido de la final de la Conferencia Este de la NBA entre los New York Knicks y los Indiana Pacers. (Básquet NBA Playoffs 2025 USA, Nota, 500 palabras - Hacia las 04H00 GMT del miércoles) FOTOS - CICLISMO Giro de Italia San Valentino, Italia: Scaroni gana una alocada 16ª etapa del Giro, Del Toro salva el rosa El italiano Christian Scaroni ganó el martes una 16ª etapa del Giro de Italia alocada, con el abandono de Primoz Roglic, el hundimiento de Juan Ayuso, las señales de debilidad de Isaac del Toro a pesar de mantener el liderato y la mejoría de Richard Carapaz en la general. (ciclismo Giro ITA 2025 Nota, 570 palabras - Ya transmitido) FOTOS - TENIS Roland Garros París: Djokovic pone al mal tiempo buena cara en su regreso a la tierra del oro Casi diez meses después del emocionante oro que logró en los Juegos de París, Novak Djokovic regresó a la Philippe Chatrier para endosar un triple 6-3 al estadounidense Mackenzie McDonald (98º), este martes en primera ronda de Roland Garros en una jornada marcada por un tiempo desagradable. Por Pablo MELIÁN (Tenis Roland Garros 2025 Nota-Central, 585 palabras - Ya transmitida) FOTOS - ALPINISMO Katmandú, Nepal: El nepalí Kami Rita Sherpa bate su récord con la 31ª ascensión al Everest El escalador nepalí Kami Rita Sherpa batió el martes su propio récord de ascensiones al Everest, al conquistar por 31ª vez la cumbre más alta del mundo, anunció la empresa que organizó su expedición. Por Anup OJHA (alpinismo Nepal Nota-Central, 500 palabras - Ya transmitida) FOTOS ARCHIVO - Anunciada también en las Previsiones Generales mcd-dam-ma