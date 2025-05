Previsiones Deportes AFP de las 21:00 GMT

FÚTBOL

Final de la Liga de Campeones

Múnich, Alemania:

Seducción frente a resiliencia, PSG e Inter chocan por la Liga de Campeones

Dos equipos de autor, el seductor París Saint-Germain de Luis Enrique y el resiliente Inter de Milán de Simone Inzaghi, se disputan la Liga de Campeones este sábado (19h00 GMT) en Múnich, con Ousmane Dembélé y Lautaro Martínez como referentes de dos formaciones con planteamientos casi opuestos.

Por Pablo Melián

FOTOS, VÍDEO

Múnich, Alemania:

Luis Enrique: "Mi mayor motivación es hacer historia en París"

"Mi mayor motivación es hacer historia en París", declaró este viernes el técnico del PSG, Luis Enrique, sobre la posibilidad de ganar la primera Champions para el club francés, el sábado ante el Inter de Milán en Múnich.

FOTOS

París:

'Kvaradona', un jugador de culto para el asalto definitivo a la Champions

Flequillo, barba espesa, medias muy bajas y controles acrobáticos virales... Khvicha Kvaratskhelia ya es un jugador de culto en el París Saint-Germain y la pieza definitiva para el asalto final a la Champions.

Por Alice Lefebvre

FOTOS

Roma:

Marcus Thuram, una 'Orejona' para completar la vitrina familiar de trofeos

La Liga de Campeones es uno de los pocos trofeos que se le escaparon a la leyenda del fútbol francés Lilian Thuram, pero su hijo mayor Marcus puede ofrecérselo el sábado en Múnich con el Inter de Milán en la final ante el París Saint-Germain.

Por Jérôme Rasetti

FOTOS

. El PSG aspira a la segunda Copa de Europa del fútbol francés Mundial-2026 Kashima, Japón: Ancelotti es el "mejor" para devolver a Brasil a la gloria, opina Zico El historial de Carlo Ancelotti de sacar lo mejor de los jugadores brasileños lo convierte en el hombre indicado para llevar al equipo nacional de vuelta a la cima, dijo a AFP la leyenda del fútbol Zico. Por Andrew MCKIRDY (fbl BRA ITA AFPEntrevista, 550 palabras - Ya transmitida) FOTOS Pacho, del PSG, lidera nómina de Ecuador para choques contra Brasil y Perú El defensa Willian Pacho encabeza la convocatoria de la selección de Ecuador para los partidos de junio contra Brasil y Perú por la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, según la lista revelada este viernes por la Tricolor. (Fbl WC 2026 Mundial Clasificatoria Sudamérica ECU BRA PER, Nota, 500 palabras - Ya transmitida) Campeonatos europeos Madrid: Trent Alexander-Arnold ya es jugador del Real Madrid y disputará el Mundial de Clubes El Real Madrid anunció este viernes el fichaje del defensa lateral inglés Trent Alexander-Arnold para las próximas seis temporadas, tras alcanzar un acuerdo con el Liverpool que le permite jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. (Fbl ESP ENG Nota, 500 palabras - Ya transmitido) FOTOS Madrid: Un traspaso "difícil" pero potencialmente beneficioso para Alexander-Arnold y el Real Madrid El lateral inglés Trent Alexander-Arnold afirmó que dejar el Liverpool había sido la "decisión más difícil" de su vida, pero en el mundo del fútbol, incorporarse al Real Madrid es habitualmente una de las más fáciles. (Fbl ENG ESP Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido) FOTOS Roma: El AC Milan vuelve a ponerse en manos de Allegri El AC Milan se puso por segunda vez en manos del entrenador Massimiliano Allegri, cuya contratación fue anunciada este viernes, con la misión de devolver el prestigio perdido al histórico club italiano. (Fbl ITA Nota, 520 palabras - Ya transmitido) Mundial de Clubes Los Ángeles: LAFC contra América, la repesca de los 10 millones por el Mundial de Clubes Recién destronado en México, el América enfrenta este sábado al Los Angeles FC por la última plaza en juego para el Mundial de Clubes de la FIFA, que otorga además un bono garantizado próximo a los US$10 millones. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes USA MEX Repesca América LAFC, Presentación, 700 palabras - Ya transmitida) FOTOS Final de la Liga de Campeones de la Concacaf México: Tras un error de pesadilla, Kevin Mier recupera crédito para la final de Concacaf La vida le sonríe nuevamente a Kevin Mier. Después del costoso error que cometió en las semifinales del fútbol mexicano, el portero colombiano recuperó crédito con un llamado a la selección colombiana y una revancha con Cruz Azul: la final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Fbl CopaCampeones Concacaf 2025 MEX CAN, CruzAzul, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido) FOTOS Los Ángeles: Whitecaps, gran revelación en la MLS, busca primer triunfo histórico en Copa de Campeones Inesperado líder de la liga norteamericana (MLS), el Vancouver Whitecaps aspira a ser el primer equipo canadiense en alzar un título internacional en la final del domingo de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al mexicano Cruz Azul. (Fbl CopaCampeones Concacaf 2025 MEX CAN, Whitecaps, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido) FOTOS Campeonatos americanos Quito: Smoking y ponchos, la peculiar identidad del fútbol de Ecuador Desde un soberbio smoking atigrado hasta un estilizado traje sastre inspirado en un poncho indígena. A punta de aguja e hilo, el fútbol ecuatoriano impone una peculiar identidad que atrae a aficionados del estilismo y el deporte. Por: Paola LÓPEZ (Fbl ECU moda sociedad, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido) FOTOS ARCHIVO Sao Paulo: Joven Estevão se despide del Brasileirao defendiendo el liderato del Palmeiras El joven Estevão, la última gran perla de la inagotable cantera del fútbol de Brasil, jugará su último partido del Brasileirao el domingo, cuando Palmeiras defienda el liderato frente a un hueso duro de roer, el Cruzeiro (3°), en la 11ª jornada. (Fbl BRA, Presentación, 750 palabras -Ya transmitida) Miami, Estados Unidos: Inter Miami a prueba ante Columbus en la antesala del Mundial de Clubes Tras romper su mala racha a mitad de semana, el Inter Miami de Lionel Messi afronta un último y espinoso duelo en la MLS ante Columbus Crew antes de centrarse en el gran desafío del Mundial de Clubes de la FIFA. (Fbl-USA-MLS, Presentación, unas 500 palabras, a las 21H30 GMT) FOTOS - TENIS Roland Garros París: Sabalenka y Swiatek meten la directa a octavos, Musetti corta el paso a Navone A la espera del turno nocturno con Carlos Alcaraz, la N.1 del mundo Aryna Sabalenka, la vigente campeona Iga Swiatek y el top-10 italiano Lorenzo Musetti validaron este viernes su boleto a octavos de final de Roland Garros. (Tenis Roland Garros 2025 ATP WTA FRA Nota-Central, 540 palabras - Ya transmitida) FOTOS París: Fonseca ya impregna Roland Garros de un aroma a Guga Kuerten El prodigio brasileño Joao Fonseca, de 18 años, ya está en tercera ronda de Roland Garros, mientras el recinto parisino comienza a impregnarse de un aroma que recuerda a la aventura triunfal de su compatriota Gustavo Kuerten a finales del siglo XX. Por Arthur CONNAN (Tenis Roland Garros 2025 ATP WTA BRA FRA Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido) FOTOS París: Contra el rival y contra el público; las críticas se hacen notar en Roland Garros En un deporte en el que el silencio debe ser sepulcral, la algarabía del público en la primera semana de Roland Garros en partidos con tenistas franceses ha suscitado críticas entre los rivales. ¿Pero influye ese ambiente en el resultado? Por Oliver LEVRAULT (Tenis Roland Garros 2025 FRA ATP WTA Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido) FOTOS - CICLISMO Giro de Italia Champoluc, Italia: Del Toro resiste ante Carapaz, Prodhomme gana la etapa reina del Giro A apenas dos días del final del Giro de Italia, el mexicano Isaac Del Toro fue segundo de la etapa reina y reforzó su liderato en la general este viernes, en una jornada en la que el primero en la meta fue el francés Nicolas Prodhomme. (Ciclismo Giro ITA 2025 Nota, 520 palabras - Ya transmitida) FOTOS - AUTOMOVILISMO Gran Premio de España de F1 Montmeló, España: Piastri y McLaren dominan el día de ensayos libres en Montmeló El líder del Mundial de Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri, lideró este viernes la segunda sesión de los ensayos libres en el circuito de Montmeló del Gran Premio de España, por delante del británico George Russell y del neerlandés Max Verstappen. (Auto F1 Mundial 2025 ESP Nota, 500 palabras - Ya transmitida) FOTOS - BOXEO París: World Boxing hace obligatorios los test de género para sus competiciones World Boxing, la nueva Federación Internacional de Boxeo que cuenta con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI) y organizará el torneo de los Juegos de Los Ángeles-2028, anunció este viernes que hace obligatorios los test de género para participar en sus competiciones. (Boxeo Oly 2028 género Nota, 580 palabras - Ya transmitida) dam-dr-raa/