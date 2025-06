Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes 2025 de las 00:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al término de cada jornada.

Miami:

Alonso y Guardiola entran en escena en un Mundial que espera el brillo de Messi

Xabi Alonso tuvo un destemplado estreno el miércoles con el Real Madrid y Pep Guardiola arrancó con fuerza en el Mundial de Clubes, que espera por el brillo de Lionel Messi el jueves tras la caída del invicto de los clubes latinoamericanos.

Los Ángeles

Ramos, Di María, Müller: los inmortales del fútbol llenan de goles el Mundial

"Lo viejo, funciona"... también en el fútbol. Figuras eternas como el español Sergio Ramos, el argentino Ángel Di María y el alemán Thomas Müller son protagonistas del Mundial de Clubes con goles clave para sus equipos.

Por Guillermo Barros

- Grupo A

East Rutherford (Nueva Jersey):

Palmeiras espera afinar la mira en el Mundial ante un Al Ahly muy golpeado

El tiempo del derroche en el arco rival ya es pasado, al menos esa es la consigna que el Palmeiras espera poner en práctica este jueves en el Mundial de Clubes, donde enfrentará al Al Ahly egipcio, golpeado por la baja de su jugador estrella.

Por: Rodrigo Almonacid

Atlanta:

El Inter de Messi obligado a vencer al Oporto y evitar salida temprana del Mundalito

¿Puede un equipo con Lionel Messi dejar un torneo anticipadamente? Para evitar ese riesgo, el Inter Miami debe vencer el jueves al portugués Oporto en la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Clubes. (Fbl WC 2025 Mundial clubes GrupoA ARG POR InterMiami Oporto, Presentación, 530 palabras – Ya transmitida) FOTOS - Grupo B Los Ángeles: PSG contra Botafogo, duelo de campeones y propietarios De paliza en paliza, el Paris Saint-Germain enfrenta el jueves al Botafogo en Los Ángeles en busca del boleto anticipado a los octavos de final del Mundial de Clubes, en un duelo que tendrá también su dosis de picante en el palco. (Fbl WC 2025 Mundial clubes GrupoB FRA BRA Botafogo PSG, Presentación, 620 palabras – Ya transmitida) FOTOS Los Ángeles: John Textor, el apóstol multifacético de la multipropiedad El empresario estadounidense John Textor, propietario del club brasileño Botafogo, que este jueves se medirá al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes en Los Ángeles, despierta percepciones encontradas a lo largo de distintos continentes: desde el reconocimiento hasta la desconfianza y el resentimiento. Por: Robin GREMMEL (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoB BRA Botafogo, Enfoque, 750 palabras – Ya transmitido) FOTOS Los Ángeles: Tras conquistar Europa, el centro del campo del PSG quiere extender su imperio Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz: tras conquistar Europa, el triángulo mágico de la medular del PSG quiere extender sus dominios al Mundial de Clubes, torneo que comenzó con buen pie con una goleada 4-0 al Atlético. Por: Baptiste BECQUART (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoB FRA BRA PSG Botafogo, Enfoque, 650 palabras – Ya transmitido) FOTOS Seattle: Griezmann y el Atleti, a todo o nada para mantener vivo el sueño americano Sin haber renunciado todavía a terminar su carrera en Estados Unidos, Antoine Griezmann se preocupa por ahora en levantar el espíritu del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes cuando enfrenten el jueves, sin margen de error, al Seattle Sounders de la MLS. (Fbl WC 2025 Mundial clubes GrupoB USA ESP Seattle AtléticoMadrid, Presentación, 650 palabras – Ya transmitida) FOTOS - Grupo G Filadelfia: El City entra en escena en el Mundial con un triunfo 2-0 ante el Wydad Casablanca Con un once titular moldeado con caras nuevas, el Manchester City de Pep Guardiola entró en escena en el Mundial de Clubes este miércoles con una victoria 2-0 sin tropiezos contra el Wydad Casablanca en Filadelfia. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoG ENG MAR City Casablanca, Nota, 650 palabras – Ya transmitida) FOTOS Washington: La Juve dice presente en el Mundial al arrollar 5-0 al Al Ain Con actuaciones imperiales de Randal Kolo Muani y Francisco Conceição, la Juventus de Italia arrasó 5-0 al Al Ain emiratí este miércoles en Washington, en el debut de ambos equipos en el Mundial de Clubes de Estados Unidos. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoG ITA UAE Juventus AlAin, Nota, 600 palabras – Ya transmitida) FOTOS - Grupo H Miami: El Real Madrid de Xabi Alonso debuta sin brillo y con dudas en el Mundial El Real Madrid igualó 1-1 con el Al Hilal saudí este miércoles en un gris estreno en el Mundial de Clubes en Miami, que no tuvo el "rock and roll" prometido por su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y que terminó con un penal fallado por Federico Valverde. Por: Gerard MARTÍNEZ (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoH ESP KSA RealMadrid AlHilal, Nota, 700 palabras – Ya transmitida) FOTOS Cincinnati: Tras la tormenta, Pachuca debuta en el Mundialito con derrota 2-1 ante Salzburgo El Pachuca mexicano sucumbió ante un ordenado y letal Salzburgo por 2-1 en su debut este miércoles en el Grupo H del Mundial de Clubes, en un duelo interrumpido durante más de una hora debido a una tormenta eléctrica en Cincinnati. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes GrupoH MEX AUS Pachuca Salzburgo, Nota, 700 palabras – Ya transmitida) FOTOS raa/