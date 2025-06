Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes 2025 de las 17:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al término de cada jornada.

Nashville:

Boca sueña con avanzar a octavos del Mundial con una ayuda del Bayern

Con fe en la carambola, Boca Juniors necesita golear este martes a Auckland City y que el Bayern de Múnich le eche también una mano para avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Miami:

Messi cumple 38 años como leyenda bien viva del fútbol

Ha ganado casi todo en una carrera para la historia del fútbol. Podría disfrutar de un retiro dorado, descansar un cuerpo exigido por más de dos décadas al alto nivel. Pero Lionel Messi, que cumple 38 años este martes, mantiene el hambre y la magia.

Por Gerard MARTINEZ

Madrid:

Tras cerrar la temporada con otra decepción, ¿qué esperar del Atlético de Simeone?

Nadie puede dudar de que Diego Simeone ha colocado al Atlético de Madrid en la élite del fútbol europeo.

Pero tras la temprana eliminación en el Mundial de Clubes y cerrar una temporada decepcionante, la cuarta seguida sin títulos, ¿qué pueden esperar los aficionados rojiblancos?