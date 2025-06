Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes 2025 de las 21:00 GMT

Atención editores: desde este sábado 14 de junio y hasta el domingo 13 de julio la AFP publica cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al final de la jornada.

Miami:

Messi pone la bola a rodar en el Mundial de Clubes de EEUU

El 10 más emblemático del siglo XXI, Lionel Messi, pondrá a rodar la pelota en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, que se inaugura este sábado como parte de la ambiciosa apuesta de la FIFA para ganar adeptos en el país del "soccer".

FOTOS

Atlanta:

Cinco tramas para seguir en el inicio del Mundial de Clubes

Pese a la preocupación por la tímida venta de entradas y el cansancio acumulado de los jugadores, la renovada versión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA promete abrir capítulos atrapantes durante este verano en Estados Unidos.

Pese a la preocupación por la tímida venta de entradas y el cansancio acumulado de los jugadores, la renovada versión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA promete abrir capítulos atrapantes durante este verano en Estados Unidos.

Grupo A:

Miami:

Comentario del partido inaugural del Mundial de Clubes y del Grupo A entre el Inter Miami de Estados Unidos y el Al-Ahly egipcio.

East Rutherford (Nueva Jersey):

Estêvão arranca la crono de despedida del Palmeiras en el debut mundialista ante Oporto

En el debut en el Mundial de Clubes ante el Oporto de Portugal, Estêvão arrancará el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey) la contrarreloj de despedida del Palmeiras de Brasil antes de partir para su nuevo equipo, el Chelsea de Inglaterra.

Sao Paulo:

Palmeiras apunta a un inédito Mundial para acabar con la mayor broma del fútbol brasileño

Consolidado en la última década como uno de los gigantes de Sudamérica, el Palmeiras llega al Mundial de Clubes dispuesto a acabar con la burla más repetida en el fútbol brasileño: "El Verdão no tiene Mundial".

Por: Pau RAMÍREZ

Grupo B:

Los Ángeles:

PSG y Atlético entran en acción en Mundial de Clubes en la tensa Los Ángeles

Con su nuevo estatus de rey de Europa, el Paris Saint-Germain empieza la conquista del nuevo Mundial de Clubes reencontrándose el domingo con el Atlético de Madrid bajo el ambiente de tensión que se respira en Los Ángeles (Estados Unidos).

Los Ángeles:

Grupo B del Mundial de Clubes: PSG, con impulso hacia su primera gloria intercontinental

Cuando aún saborea su primera Liga de Campeones de Europa, el Paris Saint-Germain buscará prolongar el envión de gloria en el Mundial de Clubes, donde compartirá el Grupo B con Atlético de Madrid, también favorito, un Botafogo reforzado y el local Seattle Sounders.

Seattle:

Botafogo busca sentenciar a los Sounders en el grupo de la muerte del Mundial

No será tal vez el duelo más esperado del grupo de la muerte en el Mundial de Clubes, pero sí una gran antesala: el campeón de Sudamérica, Botafogo, abre la llave B este domingo frente a los Seattle Sounders.

Grupo C:

Miami:

Grupo C del Mundial de Clubes: Bayern Múnich, favorito ante el Benfica y Boca Juniors

El Bayern Múnich, reciente campeón de la Bundesliga, acude al Mundial de Clubes con estrellas como Harry Kane o Jamal Musiala que lo convierten en el espantapájaros del Grupo C frente al Benfica, un Boca Juniors en reconstrucción y el desconocido Auckland City FC de Nueva Zelanda.

Cincinnati:

Con la maldición de Kane rota, el Bayern llega liberado al Mundial de Clubes

Harry Kane arrastraba la maldición de no haber ganado un título en su carrera pese a ser una de las grandes estrellas de los últimos años. Se sacó la espina al logar la Bundesliga esta temporada y su Bayern de Múnich llega con más autoestima al Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Por: Daniel WIGHTON

Hong Kong (China):

Vacaciones no pagadas: el amateur Auckland City en el lujoso Mundial de Clubes

El flamante nuevo Mundial de Clubes reúne desde este sábado en Estados Unidos a algunos de los clubes más prestigiosos del planeta como Real Madrid, PSG, River Plate, Boca Juniors o Flamengo... Y luego está el Auckland City, un equipo amateur cuyos jugadores son estudiantes, profesores o agentes inmobiliarios.

Por: Peter STEBBINGS