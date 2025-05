Prevost, ahora el papa León XIV, rompió el tabú contra un pontífice de EEUU

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco llevó a Robert Prevost al Vaticano en 2023 como el poderoso jefe de la oficina que evalúa las nominaciones de obispos, uno de los cargos más importantes en la Iglesia Católica. El jueves, ascendió para convertirse en el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense.

Prevost, de 69 años, tuvo que superar el tabú contra un papa de Estados Unidos, dado el poder geopolítico que de antemano ejerce el país en la esfera secular.

El oriundo de Chicago también es ciudadano peruano y vivió durante años en Perú, primero como misionero y luego como arzobispo.

Tuvo una prominencia al entrar en el cónclave que pocos otros cardenales tienen.

Prevost fue elegido dos veces prior general, o máxima autoridad, de los Agustinos, la orden religiosa del siglo XIII fundada por San Agustín. Francisco claramente tenía un ojo puesto en él durante años, trasladándolo del liderazgo agustiniano de regreso a Perú en 2014 para servir como administrador y luego arzobispo de Chiclayo.

Permaneció en ese cargo, adquiriendo la ciudadanía peruana en 2015, hasta que Francisco lo llevó a Roma en 2023 para asumir la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. En ese puesto mantuvo un contacto regular con la jerarquía católica en la parte del mundo que cuenta con más católicos.

Desde su llegada a Roma, Prevost ha mantenido un perfil público bajo, pero era bien conocido por los hombres que cuentan.

Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando añadió a tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa. A principios de 2025, Francisco nuevamente mostró su estima al nombrar a Prevost al rango más alto de cardenales.

Las campanas de la catedral en la capital de Perú, Lima, repicaron después que se anunciara la elección de Prevost. Las personas fuera de la iglesia expresaron su deseo de una visita papal en algún momento.

El reverendo Fidel Purisaca Vigil, director de comunicaciones de la antigua diócesis de Prevost en Chiclayo, recuerda al cardenal levantándose cada día y desayunando con sus compañeros sacerdotes después de decir sus oraciones.

En un correo electrónico, Purisaca resaltó el buen humor y la alegría que Prevost siempre mantiene.

