Prevost, ahora papa León XIV, es conocido como el "Santo del Norte" en Perú por cercanía con pobres

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Robert Prevost pudo haber hecho historia el jueves al convertirse en el primer papa de Estados Unidos. Pero en Perú, es conocido como el misionero santo que atravesó el lodo después de que lluvias torrenciales inundaran la región, llevando ayuda a las personas necesitadas, y como el obispo que lideró la compra salvadora de plantas de producción de oxígeno durante la pandemia de COVID-19.

“Se esforzó tanto en buscar ayuda que no sólo alcanzó para una planta sino para dos plantas de oxígeno”, dijo Janinna Sesa, quien conoció a Prevost mientras trabajaba para la organización sin fines de lucro Caritas de la iglesia en Perú.

“No se hace problemas en arreglar una camioneta malograda hasta hacerla andar”, también recordó, destacando el interés que tenía en lo automotriz.

El papa Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, claramente vio algo en Prevost desde el principio. Primero lo envió a Chiclayo en 2014, luego lo llevó al Vaticano en 2023 como el poderoso jefe de la oficina que evalúa las nominaciones de obispos, uno de los trabajos más importantes en la Iglesia católica.

El jueves, Prevost ascendió para convertirse en el papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Prevost, de 69 años, tuvo que superar el tabú contra un papa estadounidense, dado el poder geopolítico que ya ejerce Estados Unidos en la esfera secular.

El oriundo de Chicago también es ciudadano peruano y vivió durante años en Perú, primero como misionero y luego como obispo.

Evocó su amplia experiencia misionera en sus primeras declaraciones públicas como papa, hablando en italiano, luego cambiando al español, y sin decir una palabra en inglés mientras se dirigía a la multitud en la Plaza de San Pedro.

“Juntos, debemos tratar de descubrir cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, dialoga, que siempre está abierta a recibir —como en esta plaza con los brazos abiertos— para poder recibir a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor”, dijo.

El nuevo papa tuvo una prominencia al entrar en el cónclave que pocos otros cardenales tienen.

Prevost fue elegido dos veces prior general, o máxima autoridad, de los Agustinos, la orden religiosa del siglo XIII fundada por San Agustín.

Después de que Francisco lo envió a Chiclayo, adquirió la ciudadanía peruana en 2015, hasta que Francisco lo llevó a Roma en 2023 para asumir la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. En ese puesto mantuvo un contacto regular con la jerarquía católica en la parte del mundo que cuenta con más católicos y presumiblemente fue crucial para su elección el jueves.

El reverendo Alexander Lam, un fraile agustino de Perú que conoce al nuevo papa, señaló que era amado en Perú por su cercanía con su gente, especialmente con los pobres. Dijo que era un defensor de los temas de justicia social y la gestión ambiental.

“Hasta los obispos de Perú le decían ‘el Santo del Norte’ y él tenía tiempo para todos”, comentó Lam en una entrevista con The Associated Press en Roma. ”Era la persona que lo encontraban por el camino, era ese obispo”.

Dijo que cuando Francisco viajó a Perú en 2018, Prevost acampó con su rebaño en el suelo durante la vigilia antes de la misa de Francisco. “Ese estilo tiene Roberto, esa cercanía, esa búsqueda, que quizá no son grandes instituciones, pero se muestra en estos gestos humanos”, señaló.

Desde su llegada a Roma, Prevost ha mantenido un perfil público bajo, pero era bien conocido por los hombres que cuentan.

Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando añadió a tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa. A principios de 2025, Francisco nuevamente mostró su estima al nombrar a Prevost al rango más alto de cardenales.

La elección de un papa nacido en Estados Unidos podría tener un impacto profundo en el futuro de la Iglesia católica en la nación norteamericana, que ha estado fuertemente dividida entre conservadores y progresistas. Francisco, con la ayuda de Prevost al frente de la oficina de evaluación de obispos, había emprendido un proyecto de 12 años para frenar las tendencias tradicionalistas en Estados Unidos.

La elección de Prevost “es un profundo signo de compromiso con los temas sociales. Creo que va a ser emocionante ver un tipo diferente de catolicismo estadounidense en Roma”, dijo Natalia Imperatori-Lee, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Manhattan.

Las campanas de la catedral en la capital de Perú, Lima, repicaron después que se anunciara la elección de Prevost. Las personas fuera de la iglesia expresaron su deseo de una visita papal en algún momento.

“Para nosotros los peruanos, es un orgullo que este sea un papa que representa a nuestro país”, dijo la maestra de primaria Isabel Panez, que se encontraba cerca de la catedral cuando se anunció la noticia. “Nos gustaría que nos visitara aquí en Perú”.

El reverendo Fidel Purisaca Vigil, director de comunicaciones de la antigua diócesis de Prevost en Chiclayo, recuerda al cardenal levantándose cada día y desayunando con sus compañeros sacerdotes después de decir sus oraciones.

“Por más problemas que tenga entre manos, le acompaña el buen humor y la alegría”, señaló Purisaca en un correo electrónico.

Nacido en Chicago en 1955, Prevost se unió a la Orden de San Agustín en 1977. Asistió a la Universidad de Villanova cerca de Filadelfia, donde se tituló de la licenciatura en Ciencias en 1977, y obtuvo una maestría en Divinidad de la Unión Teológica Católica en Chicago en 1982.

En Roma, en la sede de los agustinos justo al lado de la Plaza de San Pedro, el ambiente era festivo.

El reverendo Franz Klein, tesorero general de la orden agustina, dijo que estaba sorprendido por la noticia.

“Para nosotros, la orden agustina, este es uno de los momentos más grandes de la historia", dijo. "Estoy sorprendido y muy feliz”.

