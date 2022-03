PreZero, empresa española de servicios medioambientales, selecciona a DXC Technology para redefinir el negocio del reciclaje de residuos

Madrid--(business wire)--mar. 16, 2022--

DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor mundial líder de servicios tecnológicos incluido en la lista Fortune 500, se ha adjudicado un contrato de cuatro años con el Grupo PreZero, proveedor español referente en servicios medioambientales, que forma parte del Grupo Schwarz, el mayor minorista de Europa. DXC ayudará a PreZero a transformar sus sistemas informáticos, con lo que podrá desarrollar enfoques innovadores para el reciclaje de residuos de más de 15 millones de ciudadanos en toda España y Portugal.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005158/es/

PreZero's employees undertaking waste recycling activities (Credit: PreZero)

DXC trabajará con PreZero para construir una moderna plataforma digital que acelere el desarrollo de unos métodos de reciclaje de residuos innovadores y sostenibles. Así, les ayudará en su misión de proteger el medio ambiente y crear una cadena de valor sostenible mediante un sistema de reciclaje eficiente, digitalizado y de economía circular.

PreZero está especializada en la gestión de residuos y reciclaje dentro del Grupo Schwarz, la empresa que está detrás de Lidl, uno de los principales grupos de supermercados de Europa. A través de una serie de innovaciones medioambientales, PreZero ha conseguido convertir los residuos en nuevos productos, contribuyendo directamente a la economía circular. Por ejemplo, PreZero es uno de los pioneros en el uso de las larvas de la mosca soldado negra para procesar los residuos de alimentos y convertirlos en piensos con alto contenido proteico. En otros lugares, PreZero utiliza tecnología de clasificación de residuos impulsada por IA y desarrolla soluciones de envasado sostenibles que utilizan fibras vegetales como alternativa a la pasta de celulosa en los envases de papel y cartón.

DXC ayudará a PreZero a modernizar y reconfigurar el parque informático existente que heredó tras la adquisición del negocio medioambiental de Ferrovial en España y Portugal. Con el traslado de sus operaciones a la nube y la introducción de las últimas tecnologías de automatización y seguridad, PreZero saldrá ganando con la mejora de la continuidad del negocio, la disminución del riesgo y el aumento de la flexibilidad para apoyar su crecimiento. DXC también prestará asistencia a los 17 000 empleados de PreZero con modernos servicios en el lugar de trabajo, lo que ayudará a mejorar la productividad y la colaboración de la plantilla.

«Con las décadas de experiencia de DXC en el sector de las TI, representa para nosotros un socio de confianza en nuestro proceso de transición a la nube y en el próximo capítulo de crecimiento», declaró Francisco Gimeno, director de Transformación Digital de PreZero España. «Contamos con ellos para implementar, avanzar y automatizar nuestro parque informático y permitirnos impulsar la innovación en el sector de la gestión de residuos».

«Es una gran satisfacción para nosotros haber sido elegidos como socio tecnológico de confianza de PreZero España y nos entusiasma apoyar su objetivo de construir un futuro más sostenible», señaló Alfonso García Muriel, director de negocio de DXC Technology España. «Con este nuevo acuerdo, aprovecharemos nuestra colaboración de diez años con el predecesor de PreZero España, Ferrovial Servicios (Cespa). Tenemos un gran conocimiento de las complejidades de la fusión de las infraestructuras de TI de dos empresas y trabajaremos codo con codo con PreZero para construir una nueva y moderna base de TI que apoye sus ambiciosos objetivos empresariales y medioambientales».

Acerca de PreZero en España y Portugal

Con más de 17 000 empleados y presencia en más de 600 municipios, PreZero en España y Portugal presta servicios medioambientales a más de 15 millones de ciudadanos y gestiona más de 140 instalaciones de tratamiento: ecoparques, plantas de compostaje, plantas industriales, plantas de economía circular, centros de transferencia y depósitos controlados.

La empresa ofrece servicios de eliminación, clasificación, procesamiento y reciclaje de residuos, y combina toda la experiencia a lo largo de la cadena de valor en una misma planta. PreZero se esfuerza por ser un impulsor de la innovación en el sector con el objetivo de crear un mundo en el que los recursos ya no se desperdicien con la ayuda de ciclos cerrados. Cero residuos, 100 % de material reutilizable.

La empresa forma parte del Grupo Schwarz, una de las principales empresas de distribución de alimentos de Alemania y Europa, que incluye a Lidl y Kaufland. www.prezero.es

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a empresas de todo el mundo a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica al tiempo que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC a la hora de desplegar servicios en todo el conjunto de la tecnología empresarial para impulsar nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente. Conozca más acerca de cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa que no se refieran directa y exclusivamente a hechos históricos constituyen «declaraciones prospectivas». Estas declaraciones representan las expectativas y creencias actuales, y no se puede asegurar que los resultados que se describen en dichas declaraciones se vayan a alcanzar. Este tipo de declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven amplificados en la actualidad por la pandemia de COVID-2019 y el impacto de las diferentes respuestas privadas y gubernamentales que afectan a nuestros clientes, empleados, proveedores y a las economías y comunidades en las que operan, y pueden seguir haciéndolo en el futuro. Para una descripción detallada de estos factores, véase la sección titulada «Factores de riesgo» en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021, y cualquier información de actualización en las presentaciones posteriores ante la SEC, incluido el Informe Trimestral de DXC en el Formulario 10-Q para el período trimestral finalizado el 31 de diciembre de 2021.

No puede brindarse garantía alguna de que se alcanzará un determinado objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva, y se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones, que son válidas solamente a la fecha de su emisión. No asumimos obligación alguna de actualizar o publicar ninguna revisión o de informar ningún evento o circunstancia con posterioridad a la fecha de publicación de este comunicado de prensa, o para reflejar la existencia de eventos no anticipados, excepto si ley así lo requiere.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220316005158/es/

CONTACT: Isabel Granda

Directora de Marketing y Comunicación, Iberia

DXC Technology

igranda@dxc.com

Antoine Roussel

Responsable de comunicación externa

DXC Technology, EMEA

aroussel@dxc.com

Keyword: spain north america united states europe portugal

Industry keyword: data management security environment technology software networks hardware

SOURCE: DXC Technology

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 03/16/2022 11:11 am/disc: 03/16/2022 11:11 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220316005158/es