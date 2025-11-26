Prima de cobre récord ofrecida por chilena Codelco a China desanima a clientes: fuentes

*

Crecen las dudas sobre la relevancia del índice de referencia para los compradores chinos

Al menos tres clientes chinos dicen estar dispuestos a abandonar

Por Amy Lv, Tom Daly, Dylan Duan y Lewis Jackson

SHANGHAI/LONDRES, 26 nov - La oferta de prima récord de la chilena Codelco a los compradores chinos de cobre está llevando a algunos a evaluar no participar en los contratos del próximo año, a medida que crecen las dudas sobre la relevancia del referencial para los compradores chinos.

La prima de Codelco, que se paga sobre los precios del cobre de la Bolsa de Metales de Londres, se usa a menudo como marcador para los contratos mundiales de suministro, por ser la empresa el mayor productor mundial del metal y China el mayor consumidor.

Codelco solo ha hecho ofertas a los compradores chinos con una prima de US$350 la tonelada sobre el precio de la Bolsa de Metales de Londres, según tres fuentes familiarizadas con el asunto, un aumento sobre los US$89 la tonelada acordados durante las negociaciones del año pasado.

Las ofertas son sobre la base de "tómalo o déjalo" y se espera que las decisiones comiencen a tomarse la próxima semana, dijo una de las fuentes.

Al menos tres de los clientes chinos de Codelco ya han dicho que están dispuestos a renunciar a los contratos a plazo este año y optar por pactos spot en su lugar, según fuentes con conocimiento del asunto.

Un cuarto cliente, que aún no ha recibido una oferta, dijo cuando se le preguntó por la prima: "¿Quién va a comprar a este precio?".

Codelco no respondió de inmediato a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre las ofertas.

La voluntad de evitar los acuerdos a plazo eleva las dudas sobre la relevancia del referencial para China entre los asistentes a la Conferencia Mundial del Cobre Asia, en Shanghai.

La alta prima refleja en parte la facilidad con que los cargamentos de Codelco pueden ser entregados a la bolsa estadounidense Comex, donde los precios a plazo para el próximo año están cientos de dólares por encima de la LME, según tres operadores.

Dijeron, sin embargo, que estas operaciones son difíciles para los compradores chinos, lo que sugiere que la prima estaba dirigida a los grandes operadores comerciales. Sin embargo, una cuarta fuente dijo que las ofertas más bajas solo animarían a compradores chinos a vender sus cargamentos a operadores para exportar a Estados Unidos.

Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad comercial del tema.

Las importaciones chinas de cobre refinado de Chile han caído constantemente desde 2023, tanto en términos absolutos como en proporción a las importaciones totales, muestran datos de las aduanas chinas.

El aumento de la prima se produce después de que los temores a la escasez de cobre el próximo año llevaran al cobre LME a un máximo histórico de US$11.200 la tonelada a finales de octubre.

Codelco ya ha ofrecido a sus clientes europeos cobre refinado a una prima récord de US$325 la tonelada en 2026, un aumento interanual del 39%, informó Reuters el mes pasado. (Reporte de Amy Lv, Lewis Jackson y Dylan Duan en Shanghai y Tom Daly en Londres. Editado en español por Fabián Cambero)