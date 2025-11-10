Prima del aluminio alcanza récord en EEUU por los aranceles y la presión mundial
Por Pratima Desai
LONDRES, 10 nov (Reuters) - Las primas para los consumidores que compran aluminio en el mercado físico de Estados Unidos han alcanzado máximos históricos, impulsadas por los fuertes aranceles a la importación y la escasez de suministros a nivel mundial.
El presidente Donald Trump duplicó los aranceles sobre las importaciones de aluminio al 50% el 4 de junio con el objetivo de apoyar la inversión en la producción estadounidense del metal, que se utiliza en la construcción, así como en la energía y el embalaje.
Los compradores en el mercado físico estadounidense suelen pagar el precio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres más una prima que cubre costos como el flete y los impuestos.
La prima del Medio Oeste con aranceles incluidos se ha disparado desde junio, alcanzando el viernes la cifra récord de 88,10 centavos la libra o US$1.942 la tonelada métrica. Sumado al precio del aluminio de US$2.850 la tonelada, un comprador estadounidense en el mercado al contado pagaría US$4.792 la tonelada.
A US$2.850 la tonelada, el arancel sobre las importaciones estadounidenses de aluminio sería de US$1.425, frente a los aproximadamente US$560 la tonelada de principios de año.
La consultora Harbor Aluminum dijo que el aumento también se debió a la caída de las existencias de aluminio
Las importaciones estadounidenses de aluminio desde Canadá fueron de más de 2,7 millones de toneladas o el 70% del total el año pasado, según Trade Data Monitor.
"Trump básicamente dijo que no habría acuerdo hasta el final de su mandato. Así que incluso los optimistas en torno a un posible acuerdo se han retirado de su posición por ahora", dijo Dmitri Ceres del comerciante de aluminio estadounidense PerenniAL.
Los consumidores estadounidenses también se enfrentan a una intensa competencia para abastecerse de aluminio, en parte debido al límite de producción de 45 millones de toneladas impuesto por China. (Reportaje de Pratima Desai; Editado en español por Juana Casas)
