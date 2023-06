Prime Day vuelve este 11 y 12 de julio con grandes ahorros, nuevas ofertas exclusivas de Amazon y lanzamientos de productos de celebridades

Seattle--(business wire)--jun. 21, 2023--

(NASDAQ: AMZN)‚ÄĒComienza la cuenta regresiva para el evento Prime Day de Amazon. Desde el 11 de julio a las 3 a. m. EDT hasta el 12 de julio, los miembros de Amazon Prime obtendr√°n acceso exclusivo a los precios m√°s bajos de Amazon en lo que va del a√Īo en determinados productos de una variedad de marcas como Bose, Hey Dude y Theragun. Se lanzar√°n nuevas ofertas cada 30 minutos en determinados per√≠odos durante todo el evento, con grandes descuentos en los mejores productos de las marcas m√°s populares. Durante este Prime Day, los miembros de los EE. UU. tambi√©n podr√°n aprovechar m√°s ofertas que nunca en productos de peque√Īas empresas. Los clientes pueden unirse a Amazon Prime o iniciar una prueba gratuita en amazon.com/esprimeday para poder participar y sacar el m√°ximo partido a Amazon.

‚ÄúPrime Day se trata de hacer que nuestros miembros de Amazon Prime se sientan importantes con grandes ahorros y acceso a algunas de las mejores ofertas de las marcas que aman‚ÄĚ, coment√≥ Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. ‚ÄúCon ofertas solo por invitaci√≥n, estamos agregando m√°s valor a la experiencia Prime y hemos hecho que sea m√°s f√°cil para nuestros miembros de Prime tener acceso a ofertas exclusivas a precios incre√≠bles, sin tener que esperar en una cola‚ÄĚ.

Compra y ahorra ahora

Los miembros de Amazon Prime no tienen que esperar para hacer sus compras. El acceso anticipado a las ofertas comienza ahora en determinados dispositivos de Amazon y productos de marcas como Ruggable y quip. Los miembros tambi√©n pueden adquirir de forma anticipada productos de peque√Īas empresas como Madison Reed, Balanced Tiger y AllKem Beauty, as√≠ como de otras marcas que tienen a negros, mujeres y familias militares como due√Īos, y de artesanos independientes en amazon.com/primedaypequenasempresas.

Prep√°rate paraPrime Day

Desde solicitar acceso anticipado a ofertas exclusivas de Prime Day hasta pedirle a Alexa notificaciones de ofertas, los miembros tienen varias formas de prepararse para Prime Day.

Encuentra Prime Day en todo el mundo

Prime Day comenzar√° el 11 de julio en Australia, Austria, B√©lgica, Brasil, Canad√°, China, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Jap√≥n, Luxemburgo, M√©xico, Pa√≠ses Bajos, Polonia, Portugal, Arabia Saud√≠, Singapur, Espa√Īa, Suecia, Turqu√≠a, Emiratos √Ārabes Unidos, EE.UU. y Reino Unido. Los miembros de Amazon Prime en la India podr√°n comprar en el evento de ofertas Prime Day a finales de este verano.

Acerca de Prime

Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membres√≠a. M√°s de 200 millones de miembros que pagan por una membres√≠a Amazon Prime en 25 pa√≠ses de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selecci√≥n, el valor excepcional y la entrega r√°pida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 al mes o $139 al a√Īo, o comenzar una prueba gratuita de 30 d√≠as en amazon.com/esprime si son elegibles. Adem√°s, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student con una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent, y luego solo pagan $7,49 por mes o $69 por a√Īo. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 por mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener m√°s informaci√≥n sobre Amazon Prime, incluidas las membres√≠as con descuento, visita aboutamazon.com/espanol.

Acerca de Amazon

Amazon se gu√≠a por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasi√≥n por la invenci√≥n, compromiso con la excelencia operativa y planificaci√≥n a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compa√Ī√≠a m√°s orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar m√°s seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnolog√≠a Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para m√°s informaci√≥n, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

