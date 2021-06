Primer HR de Williams deja a los Bravos en el terreno

FILADELFIA (AP) — Luke Williams le dio el triunfo a Filadelfia con su primer cuadrangular en Grandes Ligas al disparar un tablazo de dos anotaciones con dos outs en el noveno episodio para encaminar a los Filis a un triunfo el míércoles 2-1 sobre los Bravos de Atlanta.

Los Filis pegaron apenas cuatro hits y fueron puestos de out 15 veces en fila hasta que Andrew McCutchen negoció base por bolas ante Will Smith (1-5) con un out en el noveno episodio. El bateador emergente Brad Miller conectó un elevado a segunda base antes de que Williams, quien fue promovido de Triple-A Lehigh Valley el martes para su debut en Grandes Ligas.

Williams se enredó con un slider de Smith que depositó sobre la barda del jardín izquierdo. Se trató del primer jonrón del jugador de 24 años desde que conectó el 23 de agosto del 2019 con el Reading de Doble-A.

El venezolano Ranger Suárez (2-0) lanzó tres entradas sin recibir anotación para quedarse con el triunfo.

Williams debutó como bateador emergente el martes y tuvo su primer hit con un sencillo al cuadro. Inició el miércoles como jardinero central y sonó un sólido doblete en el cuarto inning —el último hit de los Filis antes de su cuadrangular.

William Contreras y Ozzie Albies tuvieron tres hits cada uno por los Bravos, que intentaban colocarse por arriba de .500 por primera vez en la campaña.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-0. Los venezolanos Ronald Torreyes de 3-1; Odúbel Herrera de 1-0.

Por los Bravos, los venezolanos William Contreras de 4-3 con una impulsada; Ronald Acuña Jr. de 3-0; Ehire Adrianza de 1-0. El cubano Guillermo Heredia de 4-0. El dominicano Abraham Almonte de 3-1.

AP