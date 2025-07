Primer informe del proceso de escucha del Guggenheim Urdaibai plantea que no se ubique en Murueta porque crea rechazo

BILBAO, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Un informe preliminar del proceso de escucha sobre la ampliación del Museo Guggenheim a Urdaibai plantea una ubicación distinta a Murueta, ya que genera "rechazo", y el cambio de localización permitiría "reiniciar el debate". Hasta el momento, se han recogido 500 narrativas entre la ciudadanía y otras 400 personas serán entrevistas en los próximos meses. Así lo ha dado a conocer Agirre Lehendakaria Center en el Elkartegi de Gernika (Bizkaia), donde ha presentado el informe preliminar del proceso de escucha desarrollado en Busturialdea-Urdaibai, centrado en las percepciones ciudadanas sobre la posible ampliación del Museo Guggenheim Bilbao en la comarca, que ha sido encargado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. El estudio refleja que la posible ubicación del museo es "una cuestión central" y el proceso de escucha ha permitido constatar que "no hay una oposición frontal a la posibilidad de desarrollar nuevas infraestructuras culturales". Sin embargo, la localización en Murueta "genera rechazo de manera transversal en diferentes perfiles y se ha convertido en un punto de fricción simbólica, cargado de valores ambientales, históricos y emocionales para la comunidad". Por ello, el informe señala que repensar la ubicación "permitiría reiniciar el debate". Según subraya el documento, las narrativas más especializadas en las industrias culturales demandan "mayor claridad y definición del proyecto museístico". Consideran que se ha presentado el continente, pero se ha hablado poco del contenido y de la pertinencia de una nueva infraestructura de estas características. Vocación transformadora e identidad de la comarca Las personas entrevistadas hasta el momento muestran una necesidad de identificarse con todo proyecto estratégico que tenga vocación transformadora, así como de ligarlo a la identidad de la comarca. En opinión de estos sectores, la especialización en arte y naturaleza no debería estar reñida con una mayor presencia del arte contemporáneo vasco de vanguardia. El informe preliminar de Agirre Lehendakaria Center, tal como ha dado a conocer Gorka Espiau, detecta "narrativas que presentan contradicciones" porque se reclaman "compromisos medioambientales", que no se aplican en la vida diaria. "Criticamos el modelo de turismo, pero luego nos beneficiamos en la medida en la que podemos, en nuestro entorno o cuando visitamos otros lugares". Se trata, según ha explicado, de contradicciones que hay que aceptar con naturalidad, con el objetivo de que la discusión pública "permita aceptar la parte de verdad que existe en las opiniones de los demás y ser más autocríticos con nuestras propias posiciones". El estudio recuerda que este proceso no es vinculante, pero permite identificar preguntas y sugerencias. "Corresponderá a las instituciones valorarlas y comunicar sus impresiones y posibles actuaciones futuras", añade. En un nivel "más profundo", subraya que este debate "permite hablar de qué modelo de desarrollo" quiere la comarca "y cómo deben activarse los procesos de gobernanza colaborativa con una fuerte perspectiva comunitaria". PLURALIDAD Estas primeras conclusiones destacan que la participación en esta escucha "está siendo muy plural y activa". Hasta el momento, se han recogido más de 500 narrativas y se han identificado a otras 400 personas a través "del proceso de bola de nieve" que serán entrevistadas en los próximos meses, con el objetivo de "entender en profundidad las opiniones tanto de unos como otros", y que su perspectiva quede reflejada en el informe definitivo. Hasta el momento, Agirre Lehendakaria Center ha identificado cinco narrativas principales. No obstante, recuerda que, aunque la muestra sobre la que se trabaja es significativa, este avance de resultados no significa prevalencia. "El proceso de bola de nieve permite que en una primera fase se recojan las opiniones de las personas más interesadas y activas, por lo que puede producirse una distorsión del resultado final. Durante los próximos meses, veremos si se confirman estos patrones o debemos introducir matices y correcciones", indica. Todavía faltan por recoger más opiniones de las personas migradas, entender mejor la perspectiva de las personas más jóvenes y más mayores, y de los principales actores culturales del territorio. INFORMACIÓN INSUFICIENTE Las cinco narrativas identificadas en el informe preliminar coinciden en que no ha existido la suficiente información sobre el proyecto y que es necesario replantear la forma en la que se abordan este tipo de iniciativas. "Tanto los que están a favor como los que están en contra, y sobre todo los que no expresan una opinión definida, consideran que no disponen de la información necesaria y solicitan a las instituciones vascas que la compartan en tiempo real. Consideran que la transparencia podría disipar dudas sobre los diferentes pasos que ya se están dando", asegura el documento. Esta demanda viene acompañada de una reflexión más profunda sobre cómo deben abordarse los proyectos estratégicos de gran calado. De manera específica, se plantea la necesidad de incorporar una mirada de "gobernanza colaborativa" en la que las instituciones dialoguen con agentes sociales, empresas y centros de conocimiento durante todo el proceso, "no sólo al principio o al final". "De la misma manera en la que se han abierto nuevos foros de gobernanza colaborativa para discutir la transformación del sistema vasco de salud, el modelo energético o las políticas de seguridad, este tipo de iniciativas deben seguir un modelo de actuación similar", subraya. También destaca que puede existir "cierta dificultad a expresar opiniones públicas", y debe hacerse un esfuerzo especial en identificar "posibles narrativas ocultas". DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Pese a las diferencias y matices detectados, las narrativas recogidas "se construyen desde el compromiso con el Desarrollo Humano Sostenible". Las personas que llevan décadas trabajando en el impulso de la reserva de la biosfera creen que se ha producido una evolución muy positiva en la comarca. En esta línea, si bien antes se veía la declaración de reserva de la biosfera como un posible freno al desarrollo económico, esta percepción "ha evolucionado positivamente". "Existe un gran consenso sobre esta cuestión y hasta la fecha, es muy destacable que no hayamos recogido ninguna narrativa 'negacionista' sobre el cambio climático o que se posicione fuera del marco de valores asociado al desarrollo humano sostenible", manifiesta Agirre Lehendakari Center. La mayoría de los patrones identificados comparten que el debate de fondo está relacionado con el modelo de desarrollo de la comarca. "Busturialdea reúne condiciones necesarias para proyectarse al mundo como un laboratorio de innovación y experimentación avanzada que sea capaz de combinar desarrollo social, económico y protección medioambiental", indica el informe. También resalta que, hasta ahora, el proceso de escucha y los trabajos vinculados al plan estratégico para el desarrollo de la comarca "han caminado en paralelo, pero en el futuro podrían interconectarse". "Estas voces solicitan un nuevo modelo de turismo y ofrecer soluciones concretas a los problemas de vivienda y transporte que genera el modelo actual", mantiene. Las narrativas coinciden en que en los últimos 10 años ha cambiado la manera en la que la sociedad vasca entiende el turismo, no solo en Urdaibai. Si hace una década atraer visitantes a una comarca en desarrollo era interpretado positivamente, en la actualidad hay una visión mucho más crítica sobre su impacto real. "Lo que antes era sinónimo de prosperidad, hoy genera dudas y resistencias", concluye.