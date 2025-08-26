Primer ministro australiano acusa a Irán de dirigir ataques antisemitas en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — El embajador de Irán en Australia será expulsado después de que los servicios de inteligencia revelaran que el gobierno iraní estuvo detrás de al menos dos ataques antisemitas en Australia, dijo el primer ministro Anthony Albanese el martes.

La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad concluyó que el gobierno iraní había dirigido ataques contra Lewis Continental Kitchen, una empresa de alimentos kosher, en Sydney en octubre del año pasado y la sinagoga Addas Israel en Melbourne en diciembre del año pasado, afirmó Albanese.

El gobierno de Irán no respondió de inmediato a la noticia.

Poco antes del anuncio, el gobierno australiano informó al embajador de Irán en Australia, Ahmad Sadeghi, que será expulsado. También retiró a los diplomáticos australianos destinados en Irán a un tercer país, expresó Albanese.

Ha habido un fuerte aumento en los incidentes antisemitas en Sydney y Melbourne desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

“ASIO ha reunido suficiente información creíble para llegar a una conclusión profundamente perturbadora. El gobierno iraní dirigió al menos dos de estos ataques. Irán ha intentado disfrazar su participación, pero ASIO determina que estuvo detrás de los ataques”, dijo Albanese a los periodistas, refiriéndose a la principal agencia de espionaje interno.

Añadió que Australia legislará para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista.

“Estos fueron actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano”, afirmó. “Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable”.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán ha sido acusada de llevar a cabo ataques en el extranjero durante décadas, aunque generalmente niega cualquier participación. La Fuerza Quds, o de Jerusalén, es su brazo expedicionario y ha sido acusada por naciones occidentales de utilizar milicianos y delincuentes locales para atacar a disidentes e israelíes en el extranjero.

Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, Israel ha arrestado a varias personas acusadas de haber sido pagadas o alentadas por Irán para llevar a cabo actos de vandalismo y monitorear posibles objetivos allí.

La medida contra Irán se produjo una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificara a Albanese de "político débil que había traicionado a Israel" al reconocer un Estado palestino.

La extraordinaria reprimenda pública de Netanyahu en las redes sociales se produjo después de un anuncio de Albanese el 11 de agosto de que el reconocimiento de su gobierno de un Estado palestino se formalizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

El anuncio fue seguido por cancelaciones recíprocas de visas para funcionarios australianos e israelíes.

Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.