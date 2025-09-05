Primer ministro australiano habla con Trump sobre minerales críticos y seguridad

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que conversó por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre minerales críticos, seguridad y comercio, antes de una posible reunión de ambos líderes en la ONU este mes.

Albanese, quien aún no se ha reunido personalmente con Trump, afirmó que la llamada con él fue "cálida y constructiva".

"Hablamos de nuestra relación comercial y económica, así como de áreas de crecimiento, incluyendo minerales críticos", publicó en redes sociales el jueves por la noche.

"También hablamos de los intereses de seguridad compartidos entre Estados Unidos y Australia", añadió.

La llamada telefónica se da justo antes de una posible oportunidad para que ambos se reúnan en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este mes en Nueva York.

No hubo indicios de que ambos hablaran sobre el pacto AUKUS, un acuerdo de 2021 entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para contrarrestar el creciente poderío militar de China, y que está siendo revisado por la administración Trump.

Australia fue golpeada con un arancel generalizado del 10% sobre los bienes exportados a Estados Unidos, como parte de los aranceles globales de Trump.

