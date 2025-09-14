Primer ministro británico defiende la "diversidad" tras la multitudinaria manifestación de ultraderecha

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, defendió este domingo la "diversidad" del Reino Unido, un día después de que 150.000 personas se manifestaran en el centro de Londres, convocadas por la ultraderecha para reclamar "libertad de expresión".

La marcha fue convocada por el activista ultraderechista de 42 años, fundador del antiguo grupúsculo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa) y que ha sido condenado varias veces, sobre todo por alteración del orden público.

"Nuestra bandera representa la diversidad de nuestro país y no cederemos nunca", declaró Starmer este domingo en X, en su primera reacción pública tras la multitudinaria marcha.

El derecho a manifestarse pacíficamente es "un elemento fundamental de los valores de nuestro país" pero "no toleraremos las agresiones a policías ni que individuos se sientan intimidados en nuestras calles a causa de sus orígenes o del color de su piel", añadió.

El Reino Unido es una nación que se "construyó sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto", insistió el dirigente.

Según la policía, a la marcha asistieron 150.000 personas, que desfilaron entre banderas británicas e inglesas por el centro de la capital, algunas con pancartas que exigían "el fin de los 'small boats'", los cayucos con los que los migrantes indocumentados atraviesan el canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra.

Varias personalidades de extrema derecha, incluido Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense Donald Trump, se sumaron a la protesta, indicaron los organizadores.

El multimillonario Elon Musk, propietario de X, se dirigió a la marcha por videoconferencia y pidió la disolución del Parlamento británico y el reemplazo del gobierno laborista.

"Elijan o no la violencia, la violencia vendrá a ustedes", dijo. "O se defienden o mueren", apostilló.

Unas declaraciones que generaron indignación en las asociaciones antirracismo.

"Para cualquiera al que le preocupe el auge del activismo de extrema derecha y la normalización de los sentimientos violentamente antimigrantes y antimusulmanes, esto podría ser un indicio de los tiempos oscuros que están por llegar", declaró en un comunicado la ONG "Hope not Hate".

La manifestación se saldó con el arresto de 24 personas, según la policía londinense, cuyos agentes se enfrentaron a una "violencia inaceptable" que dejó 26 miembros del cuerpo heridos.

