Primer ministro británico espera que su visión de “renovación” disipe dudas sobre su capacidad

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Keir Starmer nunca tuvo una luna de miel política. Ahora, algunos miembros de su partido político están considerando el divorcio.

Poco más de un año después de ganar el poder con una victoria aplastante, el primer ministro británico está luchando por mantener el apoyo de su partido y para defenderse de Nigel Farage, cuyo partido de ultraderecha Reform UK tiene una ventaja constante en las encuestas de opinión.

Las próximas elecciones están a hasta cuatro años de distancia, pero al tiempo que miles de partidarios del Partido Laborista se reunieron el domingo para su conferencia anual junto al río Mersey en Liverpool, muchos legisladores estaban ansiosos, y un posible rival de liderazgo para Starmer ha surgido en Andy Burnham, el ambicioso alcalde de Manchester.

Starmer desestimó el descontento, diciendo a la BBC que "en política, siempre habrá comentarios sobre líderes y liderazgo" e insistió en que el gobierno había "logrado grandes cosas en el primer año".

"Sólo necesito el espacio para seguir adelante y hacer lo que necesitamos hacer", añadió.

Pero Tim Bale, profesor de Política en la Universidad Queen Mary de Londres, afirmó que el estado de ánimo del partido es "febril".

"Sólo han estado en el gobierno un año y tienen una gran mayoría, pero la mayoría de los votantes parecen estar bastante decepcionados y desilusionados con el gobierno", dijo. "Y también tienen una opinión muy baja de Keir Starmer".

Gobierno sacudido por contratiempos

Desde que puso fin a 14 años de gobierno conservador con su victoria electoral en julio de 2024, Starmer ha luchado por lograr el crecimiento económico que prometió. La inflación sigue siendo obstinadamente alta y las perspectivas económicas son sombrías, frustrando los esfuerzos por reparar los servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida.

Un telón de fondo global de la guerra de Rusia en Ucrania y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump no ha ayudado. Aunque el Reino Unido logró asegurar un acuerdo comercial que alivia los aranceles de importación en algunos productos del Reino Unido, la declaración presupuestaria de otoño en noviembre parece estar destinada a ser una elección sombría entre aumentos de impuestos y recortes de gastos, tal vez ambos.

En su discurso de conferencia del martes, Starmer intentará presentar una visión amplia para energizar a las bases del Partido Laborista, algo que los críticos dicen que ha faltado bajo su mando gerencial.

También buscará persuadir a los miembros del partido y a los votantes de que ha aprendido de sus errores y ha estabilizado un gobierno a veces tambaleante.

En las últimas semanas Starmer ha perdido a su viceprimera ministra Angela Rayner, quien renunció por un error fiscal en la compra de una casa, y despidió al embajador británico en Washington, Peter Mandelson, tras revelaciones sobre su amistad pasada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. También ha habido varias salidas del equipo de apoyo de Starmer, lo que añade a la sensación de desorden.

Ahora Burnham, quien sirvió en gobiernos laboristas anteriores, está emergiendo como un rival incipiente. El alcalde de Manchester dice que los legisladores se le han acercado sobre una candidatura de liderazgo, aunque actualmente no es miembro del Parlamento.

Burnham dijo el domingo que quería "lanzar un debate en esta conferencia sobre la dirección (del partido) y obtener un plan para derrotar a Reform.

"Creo que necesitamos una historia para este gobierno que conecte más con la gente", dijo, agregando que aquellos que piden "declaraciones simplistas de lealtad" a Starmer están "subestimando el peligro en el que se encuentra el partido".

El dilema de Starmer es que enfrenta oposición en múltiples temas tanto de la derecha como de la izquierda. Fuera del lugar de la conferencia en Liverpool, a poco más de 321 kilómetros (200 millas) al noroeste de Londres, decenas de personas protestaron contra un plan del gobierno para tarjetas de identificación digital, al tiempo que una protesta separada se opuso a la decisión del gobierno de prohibir al grupo activista Palestine Action como una organización terrorista.

La inmigración es un tema de conflicto

La amenaza planteada por Reform fue un tema principal entre los delegados laboristas en Liverpool.

El mensaje antisistema y antiinmigrante de Farage, con ecos del movimiento MAGA del presidente Donald Trump, se ha centrado en el tema de miles de migrantes que llegan en pequeños botes al Reino Unido a través del Canal de la Mancha.

Más de 30.000 personas han hecho la peligrosa travesía desde Francia hasta ahora este año, a pesar de los esfuerzos de las autoridades en el Reino Unido, Francia y otros países para reprimir a las bandas de traficantes de personas.

Activistas de ultraderecha han estado involucrados en protestas fuera de hoteles que albergan a solicitantes de asilo en todo el Reino Unido, y una marcha organizada por el activista antiinmigración Tommy Robinson atrajo a más de 100.000 personas en Londres este mes.

Starmer ha reconocido las preocupaciones de los votantes sobre la migración, pero condenó la retórica antiinmigrante de Robinson y acusó a Farage de sembrar división con planes para deportar a inmigrantes que están legalmente en el Reino Unido, que Starmer calificó de "racistas" e "inmorales".

El partido de Farage sólo tiene cinco legisladores en la Cámara de los Comunes de 650 escaños, y el Partido Laborista tiene más de 400. No obstante, Starmer dijo que Reform, y no los principales opositores conservadores, es ahora el principal oponente del Partido Laborista.

En un discurso el viernes, indicó que la batalla política definitoria de nuestros tiempos es entre una "política de agravio depredador" que busca fomentar la división y una "renovación patriótica... sustentada por los valores de dignidad y respeto, igualdad y justicia".

"Hay una batalla por el alma de este país ahora sobre qué tipo de país queremos ser", dijo.

El gobierno no tiene que convocar elecciones hasta 2029, pero la presión aumentará sobre Starmer si, como muchos predicen, el Partido Laborista tiene un mal desempeño en las elecciones locales y regionales en mayo.

Bale dijo que, por ahora, la mejor política para el gobierno es "mantener la calma y seguir adelante".

"Con el tiempo, una mayor inversión en servicios públicos, en particular el servicio de salud, probablemente comenzará a dar frutos", añadió. "La economía puede recuperarse a medida que las políticas del gobierno tengan algún efecto. Pueden controlar el problema de los pequeños botes con el tiempo.

"Pero realmente es un caso de simplemente esperar y quizás esperar que la burbuja de Nigel Farage y Reform estalle", subrayó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.