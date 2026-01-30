Primer ministro británico insiste en reforzar lazos con China pese a advertencias de Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió este viernes en que Reino Unido tiene "mucho que ofrecer" a China, después de que sus intentos por estrechar los lazos durante su visita al gigante asiático provocaran advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El viaje de Starmer a China, el primero de un jefe de Gobierno británico en ocho años, sigue los pasos de otros líderes occidentales que buscan contrarrestar la creciente volatilidad de las políticas estadounidenses.

Los dirigentes de Francia, Canadá y Finlandia han acudido en seguidilla a Pekín en las últimas semanas, mientras han rechazado las intenciones de Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas arancelarias contra los aliados de la OTAN.

Preguntado el jueves por periodistas sobre la posibilidad de que Reino Unido "haga negocios" con China, el presidente estadounidense advirtió que "es muy peligroso que hagan eso".

Starmer se reunió el jueves con los principales líderes chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, y ambas partes destacaron la necesidad de estrechar sus relaciones.

El líder británico dijo a los representantes empresariales de Reino Unido y China el viernes por la mañana que ambas partes habían "entablado un diálogo cordial" y "logrado avances reales".

"Reino Unido tiene mucho que ofrecer", afirmó en un breve discurso pronunciado en un foro empresarial binacional celebrado en el Banco de China.

Las reuniones del día anterior proporcionaron "justo el nivel de compromiso que esperábamos", dijo Starmer.

El jueves firmó una serie de acuerdos, entre los que se incluye la exención de visado para los titulares de pasaportes británicos que visiten territorio chino durante menos de 30 días.

También pactos para la cooperación en la lucha contra las cadenas de suministro utilizadas por los traficantes de migrantes, así como en las exportaciones británicas a China, la salud y el fortalecimiento de una comisión comercial entre Reino Unido y el país asiático.

China también acordó reducir los aranceles sobre el whisky británico del 10% al 5%, según Downing Street.

Starmer elogió los acuerdos como "simbólicos" del rumbo que ha tomado la relación bilateral.

La tarde de este viernes viajará a la pujante ciudad de Shanghái y continuará su viaje por Asia con una breve parada en Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

Las relaciones entre China y Reino Unido se habían deteriorado desde 2020, cuando Pekín impuso una severa ley de seguridad nacional en Hong Kong y tomó medidas enérgicas contra los activistas prodemocráticos en la antigua colonia británica.

Sin embargo, China, la segunda economía más grande del mundo, sigue siendo el tercer socio comercial de Reino Unido.