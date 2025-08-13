Primer ministro británico ve "viable" un alto el fuego en Ucrania gracias a labor de Trump

La intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Ucrania crea una oportunidad "viable" de alto al fuego, afirmó este miércoles el primer ministro británico, Keir Starmer, cuando el dirigente norteamericano y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen el viernes en Alaska.

"Durante los tres años y algunos meses que ha durado este conflicto, nunca estuvimos cerca de una solución real para lograr un alto el fuego. Y ahora sí tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente Trump", declaró Starmer durante una videoconferencia con otros líderes europeos, la llamada "Coalición de los Dispuestos".

A la videoconferencia se unieron el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desde Alemania, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que se encuentra de vacaciones en Reino Unido.

En su intervención, Starmer, que afirmó que las negociaciones se encuentran en un "momento crucial", calificó la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y Putin como "sumamente importante".

Los europeos temen que Trump y Putin negocien un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto entre ambos vecinos.

"Las fronteras internacionales no pueden ni deben ser cambiadas por la fuerza, y nuevamente, ese es un principio vigente desde hace mucho tiempo en este grupo", afirmó Starmer.

Según el dirigente británico "debemos combinar una diplomacia activa por un lado, con apoyo militar a Ucrania y presión sobre Rusia. No puede haber negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania, y ese ha sido un principio vigente desde hace mucho tiempo en este grupo".

Rusia reclama que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas desde 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN.

Kiev considera inaceptables estas exigencias y quiere la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales, como el suministro de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Moscú se opone.