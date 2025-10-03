Primer ministro canadiense Carney se reunirá con Trump el 7 de octubre

WASHINGTON, 3 oct (Reuters) -

El primer ministro canadiense Mark Carney planea reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump el martes en Washington para discutir asuntos económicos y de seguridad, dijo su oficina el viernes, mientras los dos países revisan un pacto comercial norteamericano.

Canadá ha mantenido conversaciones durante meses con Estados Unidos sobre una nueva relación económica y de seguridad, con el objetivo de eliminar todos los aranceles estadounidenses a los productos canadienses, pero las conversaciones se habían estancado.

Carney dijo el mes pasado, durante la Asamblea General de la ONU, que las negociaciones comerciales con Estados Unidos seguían su curso, y que muchas cuestiones pendientes pasarían a una próxima revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC.

“Canadá y Estados Unidos iniciaron cada uno consultas el mes pasado que nutrirán los preparativos para la primera revisión conjunta de (T-MEC)”, dijo la oficina de Carney en su comunicado el viernes.

“La visita de trabajo del primer ministro se centrará en las prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos”, agregó.

Los representantes de la Casa Blanca no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. (Reporte de Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)