Primer ministro de Australia se defiende de acusaciones sobre beneficios en vuelos de Qantas

MELBOURNE, Australia (AP) — El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo el martes que siempre ha “actuado de forma transparente y apropiada” luego de que un nuevo libro afirmó que había solicitado en repetidas ocasiones subidas de categoría gratuitas en vuelos personales con Qantas Airways.

Albanese, que fungió como ministro de Transportes en un gobierno previo, fue acusado en un libro publicado el lunes de desarrollar una relación inapropiadamente estrecha con Alan Joyce, quien fue director ejecutivo de Qantas durante 15 años hasta 2023.

Qantas es la mayor aerolínea del país y fue propiedad del Estado hasta la década de 1990. Por ley, la compañía con sede en Sydney debe ser propiedad australiana al menos en un 51%.

“De acuerdo con fuentes internas de Qantas, Albanese se ponía en contacto directamente con Joyce sobre sus viajes personales", afirma un extracto del libro. No se identificó a las fuentes.

Albanese dijo que había declarado 22 subidas de categoría gratuitas en Qantas en un registro de regalos valorados en más de 300 dólares australianos (197 dólares), y apuntó que el legislador de la oposición Paul Fletcher había declarado 69.

“Lo he declarado todo de acuerdo con las normas”, dijo Albanese a reporteros. “En todo momento — en todo momento — actué de forma transparente y apropiada”.

Albanese apuntó el martes que solo recuerda haber mantenido dos conversaciones con Joyce sobre vuelos, y que estos no eran viajes personales.

El mandatario apuntó que el autor del libro “The Chairman’s Lounge: The Inside Story of How Qantas Sold Us Out” ("La sala del presidente: La historia interna de cómo Qantas nos vendió"), Joe Aston, trabajó en un partido de la oposición y en Qantas.

Joyce no pudo ser contactado de inmediato para realizar declaraciones. Qantas no respondió de inmediato una petición de comentarios.

El diario The Australian reportó que Albanese podría haber incumplido el código de conducta ministerial del gobierno durante su etapa como ministro de Transportes entre 2007 y 2013.

El código prohibía de forma explícita que los ministros solicitasen o fomentasen cualquier tipo regalo a título personal.

AP