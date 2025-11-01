Primer ministro de Canadá dice que se disculpó con Trump por publicidad contra los aranceles
El primer ministro canadiense Mark Carney aseguró el sábado que se disculpó con el presidente estadounidense Donald Trump por una publicidad contra los aranceles transmitida por televisión y en la...
El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró el sábado que se disculpó con el presidente estadounidense, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles transmitida por televisión y en la que aparecía el exmandatario Ronald Reagan.
Tras calificarla como una campaña publicitaria "falsa", Trump anunció un aumento del 10% en sus tarifas aduaneras a los productos canadienses y puso fin a todas las negociaciones comerciales con su vecino del norte.
"Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido", declaró Carney a la prensa en la cumbre de la APEC en la ciudad surcoreana de Gyeongju, y añadió que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté "listo".
