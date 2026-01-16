Primer ministro de Canadá elogia la "asociación estratégica" con China en reunión con Xi

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, elogió una "nueva asociación estratégica" con Pekín durante las conversaciones que mantuvo el viernes con el presidente Xi Jinping, en la primera visita de un líder canadiense a China en ocho años.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron en 2018 cuando Canadá detuvo a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos y China respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje.

En los años siguientes, ambos países impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones, mientras Pekín recibió acusaciones de interferir en las elecciones canadienses.

Sin embargo, Carney ha tratado de pasar página en estas tensiones, en un intento por reducir la dependencia de Estados Unidos, su principal socio económico, después de que el presidente Donald Trump aumentara agresivamente los gravámenes sobre los productos de Canadá.

Dirigiéndose a Xi en el Gran Salón del Pueblo, el primer ministro canadiense afirmó que "juntos" podrán "aprovechar lo mejor de lo que ha sido esta relación en el pasado para crear una nueva adaptada a las nuevas realidades globales".

El compromiso y la cooperación serán "la base de nuestra nueva asociación estratégica", aseguró. "La agricultura, la energía y las finanzas son los ámbitos en los que podemos lograr avances más inmediatos".

Al dar la bienvenida a Carney, Xi afirmó que las relaciones entre China y Canadá alcanzaron un punto de inflexión en su última reunión, celebrada al margen de la cumbre de la APEC en octubre en Corea del Sur.

"Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo en la mejora de las relaciones entre China y Canadá", dijo Xi al líder canadiense.

"El desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de nuestros dos países", afirmó, y añadió que estaba "contento" de ver las conversaciones de los últimos meses para restablecer la cooperación.

Carney, que se reunió el jueves con el primer ministro Li Qiang, también tiene previsto mantener conversaciones con líderes empresariales para discutir el comercio.