Primer ministro de Canadá habló con Trump y abordó el comercio, según Ottawa

OTTAWA, 21 ago (Reuters) - El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló el jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantuvo "una conversación productiva y de amplio alcance" sobre los desafíos comerciales y otros asuntos, informó su oficina en un comunicado.

La llamada telefónica, en un momento en que Canadá y Estados Unidos están inmersos en una guerra comercial, fue la primera conversación conocida entre los dos líderes desde el 30 de junio.

Carney inició la llamada, dijo una fuente del Gobierno canadiense que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios.

Los líderes -que también hablaron de los conflictos en Ucrania y Gaza- acordaron volver a reunirse en breve, añadió el comunicado, pero no dio más detalles.

La oficina de Carney dijo que no podía hacer comentarios cuando se le preguntó si los dos hombres tenían la intención de hablar de nuevo o reunirse.

En Washington, un funcionario estadounidense dijo que los dos habían discutido sobre comercio.

Canadá ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre una nueva relación económica y de seguridad durante meses, pero las dos partes no están cerca de un acuerdo.

"Los líderes discutieron los desafíos comerciales actuales, las oportunidades y las prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad", dijo el comunicado.

A finales de julio, Trump firmó un decreto que aumentaba los aranceles sobre los bienes canadienses al 35% desde el 25% en todos los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

La Casa Blanca citó lo que dijo era el fracaso de Canadá para detener el contrabando de fentanilo y abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre las barreras comerciales. (Reporte de David Ljunggren en Ottawa y Ryan Patrick Jones en Toronto; Edición en español de Javier López de Lérida)