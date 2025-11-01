Primer ministro de Canadá pidió al premier de Ontario no transmitir anuncio antiaranceles

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que le pidió al primer ministro de Ontario que no emitiera el anuncio antiarancelario que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a suspender las conversaciones comerciales con Canadá.

Carney también confirmó que se disculpó con el presidente estadounidense durante una cena en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico porque Trump se sintió “ofendido”.

En el anuncio televisivo de Ontario que se emitió en Estados Unidos se critican los aranceles de Trump citando un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan.

El anuncio molestó a Trump, quien suspendió las conversaciones comerciales con Canadá y dijo que planea imponer un arancel de 10% adicional a las importaciones de productos canadienses.

El sábado, cuando se le preguntó cuál fue la respuesta del primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuando se le solicitó que no emitiera el anuncio, Carney dijo: “Bueno, ya viste cuál fue el resultado. No es algo que yo hubiera hecho”.

Ford es un conservador populista, mientras que Carney es liberal. Como primer ministro, Ford es el equivalente a un gobernador en Estados Unidos.

“Yo soy el responsable, en mi papel como primer ministro, de la relación con el presidente de Estados Unidos, y el gobierno federal es responsable de la relación exterior con el gobierno de Estados Unidos”, añadió en una conferencia de prensa al concluir un viaje de nueve días a Asia.

Hasta el momento, un portavoz de Ford no ha respondido a la pregunta de si Carney le pidió al premier de Ontario que no emitiera el anuncio.

Ford dijo anteriormente que Carney y su jefe de gabinete vieron el anuncio antes de que se emitiera.

El premier de Ontario retiró el anuncio el lunes pasado, pero permitió que se mostrara en los dos primeros juegos de la Serie Mundial de béisbol.

Trump dijo que el anuncio tergiversaba la postura de Reagan, un presidente que sirvió dos mandatos y es una figura querida en el Partido Republicano. Pero el exmandatario era cauteloso con los aranceles y utilizó gran parte del discurso de 1987 presentado en el anuncio de Ontario para exponer argumentos en contra de ellos.

Trump se ha quejado de que el anuncio tenía como objetivo influir en la Corte Suprema de Estados Unidos antes de la presentación de argumentos, programada para este mes, donde se podría decidir si el presidente tiene el poder de imponer sus aranceles generalizados, que son una parte clave de su estrategia económica. Los tribunales inferiores dictaminaron que Trump excedió su autoridad.

Carney se reunió con Trump en la Casa Blanca el mes pasado y ha tratado de lograr un acuerdo comercial para reducir algunos aranceles en sectores como el acero y el aluminio.

Los gravámenes afectan a los sectores del aluminio, acero, automotriz y madera.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, y casi US$3.600 millones de dólares canadienses (US$2.700 millones de dólares) en bienes y servicios cruzan la frontera diariamente.

Carney dijo que Canadá debe transformarse para no depender de un solo socio comercial. Afirmó que su próxima medida será el presupuesto federal el 4 de noviembre, cuando incorporará medidas para proteger y diversificar la economía.

“Podemos dedicar nuestro tiempo a ver Truth Social”, dijo Carney. O bien, Canadá puede centrarse en lo que puede controlar, añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.