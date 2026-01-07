Primer ministro de Canadá viajará a China la próxima semana mientras su país se distancia de EEUU

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el miércoles que viajará a China la próxima semana para celebrar una reunión con el presidente Xi Jinping, mientras Canadá busca reducir su dependencia de Estados Unidos, que ha amenazado su economía y soberanía.

Será la primera visita de un primer ministro canadiense a China en más de ocho años. Xi le extendió la invitación a Carney durante su encuentro al margen de la cumbre Asia-Pacífico en octubre pasado. El viaje se produce en un momento en el que ambos países buscan reestablecer lazos más fuertes después de años de tensiones.

"Estamos forjando nuevas asociaciones en todo el mundo para transformar nuestra economía de una que ha dependido de un solo socio comercial, hacia una que sea más fuerte y más resiliente a los impactos globales", destacó Carney el miércoles en un comunicado.

Carney viajará a China del 13 al 17 de enero. También asistirá a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del 19 al 21 de enero.

Trump ha estado amenazando a la economía y soberanía de Canadá con aranceles y, de manera más ofensiva, al afirmar que Canadá podría ser "el estado 51".

El intento de acercamiento con China se produce mientras Carney busca duplicar durante la próxima década las exportaciones canadienses no dirigidas a Estados Unidos y en momentos en que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México (T-MEC) está sujeto a revisión este año. Más del 75% de las exportaciones de Canadá tienen como destino Estados Unidos.

China es el segundo socio comercial más grande de Canadá.

Las relaciones entre China y Canadá se deterioraron a finales de 2018, después de que las autoridades canadienses arrestaron a un alto ejecutivo del gigante tecnológico chino Huawei como parte de su acuerdo de extradición con Estados Unidos. En respuesta, China arrestó a dos ciudadanos canadienses.

Más recientemente, las relaciones se han visto sacudidas por la decisión de Canadá en 2024 de imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos, baterías y otros productos procedentes de China. Canadá tomó esta medida en conjunto con Estados Unidos.

En represalia, los productores canadienses de canola, mariscos y carne de cerdo enfrentan importantes aranceles de China.

China ha ofrecido eliminar sus impuestos de importación sobre algunos productos canadienses si Canadá pone fin a su arancel a los vehículos eléctricos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.