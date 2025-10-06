Primer ministro de Francia renuncia horas después de anunciar nuevo gabinete

El presidente francés, Emmanuel Macron, aceptó este lunes la dimisión de Sébastien Lecornu, su tercer primer ministro en un año, horas después de anunciar un nuevo gabinete que no convenció a la oposición ni a sus aliados.

Su dimisión recrudece la profunda crisis política en Francia desde las elecciones legislativas de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

El líder ultraderechista Jordan Bardella ya llamó a Macron a un nuevo adelanto electoral de las legislativas. La diputada de izquierda radical Mathilde Panot urgió a destituir al presidente, cuyo mandato termina en 2027.

El centroderechista Lecornu, un hombre de confianza del presidente, debe realizar una declaración a partir de las 10H45 (08H45 GMT), anunció su entorno.

En el cargo desde el 9 de septiembre, este político de 39 años desveló el domingo por la noche un gobierno continuista, que incluía el regreso del exministro de Finanzas entre 2017 y 2024 Bruno Le Maire al frente de Defensa.

Este nombramiento creó malestar en el partido conservador Los Republicanos (LR), socio de la alianza de Macron en el gobierno desde septiembre de 2024, que había convocado este lunes una reunión extraordinaria.

La razón esgrimida es que el presidente de LR y también ministro del Interior, Bruno Retailleau, no fue informado del regreso de Le Maire, a quien muchos ven responsable del elevado nivel de deuda pública (115,6% del PBI) del país.

- "No podemos participar" -

"No podemos participar en este gobierno", estimó este lunes Xavier Bertrand, uno de los pesos pesados de este partido al que pertenecían también Lecornu y Le Maire antes de unirse a las filas de Macron en 2017.

LR, el partido histórico de la derecha de los expresidentes Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, había presionado hasta el último momento a Lecornu para que incluyera en su programa de gobierno la lucha contra la inmigración irregular.

Pero pese a haber prometido "rupturas" al asumir el cargo, tampoco estaba claro que pudiera superar una moción de censura en el Parlamento. Los diputados ya tumbaron a sus dos predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.

Para garantizar su estabilidad, Lecornu había negociado en prioridad con el opositor Partido Socialista, pero rechazó sus principales reclamos: gravar con un 2% el patrimonio de los ultrarricos y dar marcha atrás a la impopular reforma de las pensiones de 2023.

Su dimisión agrava la profunda crisis política, en un contexto de protestas impulsadas por los sindicatos para reclamar una mayor "justicia fiscal" y bajo presión de los mercados para sanear las arcas públicas.

Su predecesor Bayrou cayó cuando buscaba el apoyo del Parlamento para su plan presupuestario para 2026, que incluía 44.000 millones de euros de recortes (US$51.600 millones) y suprimir dos días feriados.

La bolsa de París cayó más de un 2% al inicio de los intercambios.

burs-tjc/pb