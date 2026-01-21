Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acepta unirse a la Junta de Paz de Trump

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que había aceptado unirse a la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de las críticas de su oficina a la composición de su comité ejecutivo. El organismo incluía a Turquía, un rival regional.

Un comunicado de la oficina de Netanyahu dijo que el mandatario había aceptado la invitación de Trump.

La Junta de Paz, encabezada por Trump, fue concebida originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el plan de alto el fuego en Gaza. Las ambiciones de la Casa Blanca la han convertido en un concepto más amplio, con Trump extendiendo invitaciones a docenas de países y sugiriendo que pronto mediará en conflictos globales, como un pseudo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Se esperaba que se den a conocer más detalles cuando Trump participe en un anuncio sobre la Junta de Paz el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Aunque no se han dado a conocer sus estatutos, un borrador obtenido por The Associated Press indica que gran parte del poder se concentrará en manos del propio Trump. Una contribución de 1.000 millones de dólares asegura la membresía permanente, según el borrador.

Por el momento, al menos ocho países —Israel, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Vietnam, Kazajistán, Hungría, Argentina y Bielorrusia— han aceptado participar.

Trump también ha enviado cartas de invitación al presidente de Paraguay, Santiago Peña; al primer ministro de Canadá, Mark Carney; al presidente de Egipto, Abdel-Fattah el-Sissi, y al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Además, Rusia, India, Eslovenia, Tailandia y el brazo ejecutivo de la Unión Europea han dicho que recibieron invitaciones.

Rusia está “estudiando los detalles” y buscará aclarar “todos los matices” en contactos con Washington, de acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Trump confirmó el lunes por la noche que su homólogo ruso, Vladímir Putin, había sido invitado.

No estaba claro cuántos o qué otros líderes recibirían invitaciones.

Los miembros del comité ejecutivo incluyen al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner; el ex primer ministro de Reino Unido Tony Blair; el director general de Apollo Global Management, Marc Rowan; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel.

La Casa Blanca también anunció los miembros de otra junta, la Junta Ejecutiva de Gaza, que, según el acuerdo de alto el fuego, se encargará de implementar la difícil segunda fase del pacto. Eso incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

Nickolay Mladenov, expolítico búlgaro y enviado de la ONU para Oriente Medio, servirá como representante de esa junta supervisando los asuntos cotidianos. Los miembros adicionales incluyen a Witkoff, Kushner, Blair y Rowan, así como al ministro de Exteriores de Turquía Hakan Fidan; al diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; a Hassan Rashad, director de la Agencia General de Inteligencia de Egipto; a la ministra emiratí Reem Al-Hashimy; al empresario israelí Yakir Gabay, y a Sigrid Kaag, ex viceprimera ministra de los Países Bajos y experta en Oriente Medio.

La junta supervisará también el recién nombrado comité de tecnócratas palestinos que administrarán las cuestiones del día a día en Gaza.

Los periodistas de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, Matthew Lee en Washington y Catherine Gaschka en París contribuyeron a este despacho.

