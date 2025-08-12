Primer ministro de Israel dice que "autorizará" a los habitantes de Gaza a emigrar al extranjero

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Entrevistado en el canal de televisión I24 News, sobre la posible emigración de habitantes de Gaza al extranjero, Netanyahu estimó que "esto ocurre en todos los conflictos".

"En Siria, millones se han ido (...), en Ucrania, millones se han ido, en Afganistán, millones se han ido... ¿Y de repente ellos (la comunidad internacional) deciden que en Gaza los civiles deben estar encarcelados? Denles la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean", abogó el primer ministro.

"Nosotros lo autorizaremos, durante y después de los combates", afirmó Netanyahu al agregar: "No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse, y eso es lo que está ocurriendo (...)".

"Estamos hablando con varios posibles países anfitriones, no puedo detallar eso aquí", pero "lo más natural, para todos los que hablan, aquellos que dicen preocuparse por los palestinos y que quieren ayudarlos, es abrir sus puertas", enfatizó.

Por orden del gabinete militar de Netanyahu, el ejército israelí se prepara para lanzar una nueva fase de sus operaciones militares en Gaza para liberar a todos los rehenes israelíes y "derrotar" a Hamás, según sus objetivos declarados.

El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas del enclave palestino.

El anuncio de este plan ha sido condenado por una gran parte de la comunidad internacional, mientras que la ONU advirtió sobre una "nueva calamidad" con graves consecuencias regionales.

Hasta ahora no se ha revelado un calendario por parte del ejército israelí. "¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué está pasando con los plazos? He pedido que se acorten, porque realmente quiero llegar a la etapa final, poner fin a la guerra, lograr la liberación de todos nuestros rehenes y derrotar a nuestros enemigos. Ese es el objetivo", dijo Netanyahu.