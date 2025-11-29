Primer ministro de Tailandia reconoce respuesta deficiente a inundaciones; suman ya 162 muertos

BANGKOK (AP) — El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, delineó el sábado planes de recuperación y compensación para la parte sur del país, donde las inundaciones severas han causado la muerte de al menos 162 personas.

Más de 1,4 millones de hogares y 3,8 millones de personas han sido afectadas por las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en 12 provincias del sur, informó el sábado el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

El portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, dijo en una conferencia de prensa en Bangkok que se han confirmado 162 muertes en ocho provincias, particularmente en la provincia de Songkhla, que registró al menos 126 muertes.

La magnitud de las inundaciones y el alto número de víctimas han generado críticas generalizadas al gobierno. Anutin dijo a los periodistas el sábado que reconocía las deficiencias del gobierno en la gestión de las inundaciones y expresó que cuando visitó las áreas afectadas, se había disculpado con la población "porque el gobierno no pudo cuidarlos y protegerlos".

Anutin anunció que el gobierno comenzará a distribuir pagos de compensación a los afectados por las inundaciones la próxima semana. También delineó medidas de alivio adicionales, incluyendo la suspensión de deudas y préstamos a corto plazo sin intereses para negocios y reparaciones de viviendas.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres señaló que los niveles de agua comenzaron a descender en todas las provincias afectadas el sábado por la mañana. Imágenes de video mostraron a residentes locales regresando a sus hogares, que anteriormente habían estado sumergidos, para inspeccionar los daños. Se vieron muebles y pertenencias personales esparcidos por los suelos.

Las inundaciones, que comenzaron el fin de semana pasado, causaron graves interrupciones, dejando a miles de personas varadas, haciendo que las calles fueran intransitables y sumergiendo edificios de poca altura y vehículos.

El número de muertos en la provincia de Songkhla, particularmente en su ciudad más grande, Hat Yai, continuó aumentando a medida que los rescatistas accedían a áreas residenciales que habían estado previamente sumergidas. Se recuperaron más cuerpos conforme avanzaban las operaciones de rescate.

El portavoz del gobierno, Siripong, dijo que el rey Maha Vajiralongkorn donará 100 millones de baht (US$3,11 millones) al Hospital de Hat Yai, que sufrió daños extensos por las inundaciones, y que el rey otorgará apoyo real para los funerales de todas las víctimas que murieron a causa de las inundaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.