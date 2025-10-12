Primer ministro francés Lecornu, a contrarreloj para formar gobierno

Por Mathieu Rosemain

PARÍS, 12 oct (Reuters) - El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se enfrenta a una carrera contrarreloj para formar gobierno antes de la fecha límite del presupuesto del lunes, al surgir divisiones dentro del partido conservador Les Republicains sobre si aceptar o no puestos ministeriales en su gabinete.

Sólo dos días después de ser reelegido, Lecornu debe presentar el lunes un proyecto de ley de presupuestos al gabinete y al Parlamento, lo que exige que se cubran inmediatamente puestos ministeriales clave en medio de la crisis política más profunda de Francia en décadas.

El órgano de dirección del partido LR dijo el sábado que "no se dan la confianza ni las condiciones" para integrar el gobierno de Lecornu, aunque la mayoría de los miembros de la Cámara Baja del partido ocuparían puestos en el gabinete para influir en el presupuesto, según el diario Le Monde.

Reforma de pensiones, línea roja para izquierda y derecha El exprimer ministro Michel Barnier, destacada figura de LR y miembro de la Cámara Baja, puso estrictas condiciones para una posible participación de su partido en el gobierno, entre ellas mantener la polémica reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, que elevó la edad de jubilación a los 64 años.

"Nuestro apoyo debe seguir siendo exigente y fiel a las batallas que libramos por los franceses", escribió Barnier en X el sábado, enumerando la reducción del déficit, el mantenimiento de la reforma de las pensiones, las medidas de seguridad y la competitividad de las empresas como condiciones no negociables.

El partido centrista UDI dijo que apoyaría al nuevo gobierno, pero descartó participar en él, mientras que Horizontes, un estrecho aliado del partido de Macron en el Parlamento, dijo que no se uniría a un gabinete que respaldara la suspensión de la reforma de las pensiones.

Estas líneas rojas chocan directamente con los partidos de izquierda cuyo apoyo necesita Lecornu para sobrevivir.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, lamentó en una entrevista a LA NACION la "jornada interminable" que siguió al nombramiento de Lecornu y amenazó con votar a favor de la caída del gobierno si no se suspendía la reforma de las pensiones.

PLAN PRESUPUESTARIO PARA REDUCIR EL DÉFICIT El sábado, Lecornu dio una señal de posible flexibilidad afirmando que "todos los debates son posibles, siempre que sean realistas", cuando se le preguntó por la suspensión de la reforma de las pensiones.

El primer ministro debe hacer frente a estas exigencias contradictorias y, al mismo tiempo, formar un gabinete capaz de presentar un plan presupuestario creíble para reducir el déficit de Francia del 5,4% del PBI este año a entre el 4,7% y el 5% el próximo.

"Me estoy fijando una misión bastante clara, y luego o las fuerzas políticas me ayudarán y trabajaremos juntos para lograrlo, o no lo harán", dijo Lecornu el sábado.

El domingo, LA NACION le citó diciendo: "Si las condiciones volvieran a no cumplirse, me iría. No voy a conformarme con lo que sea".

Si Lecornu no consigue el apoyo parlamentario, Francia necesitaría una legislación provisional de emergencia para autorizar el gasto a partir del 1 de enero hasta que se apruebe un presupuesto completo, un escenario que ya se produjo el pasado diciembre cuando cayó el gobierno de Michel Barnier.

Lecornu ha prometido un gabinete de "renovación y diversidad", pero aún no ha anunciado ningún nombramiento cuando faltan apenas 24 horas para que venza el plazo constitucional. (Reporte de Mathieu Rosemain; reporte adicional de Elizabeth Pineau; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)