Puerto príncipe (ap) —

El atribulado primer ministro de Haití aterrizó el martes en Puerto Rico mientras intentaba regresar a Haití para sofocar un aumento de los ataques violentos de las pandillas, según informaron funcionarios.

Según explicaron funcionarios a The Associated Press, Ariel Henry aterrizó a última hora de la tarde en el aeropuerto internacional Luiz Muñoz Marín de la capital, San Juan. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a confirmar su llegada.

Se esperaba que Henry viajara más tarde a la República Dominicana para posteriormente volar a Haití, pero el gobierno de la nación caribeña cerró sus fronteras aéreas en momentos en que las pandillas de Haití continúan intensificando sus ataques contra objetivos clave como las cárceles y el principal aeropuerto internacional.