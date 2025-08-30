LA NACION

Primer ministro indio habló sobre el conflicto ucraniano con Zelenski

El primer ministro indio Narendra Modi indicó el sábado que habló con el presidente ucraniano Volodi

El primer ministro indio Narendra Modi indicó el sábado que habló con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre el "restablecimiento de la paz y la estabilidad" en Ucrania, antes de una cumbre en China en la que participará el presidente ruso Vladimir Putin.

Modi, que llegó temprano el sábado a la ciudad portuaria china de Tianjin para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), agregó que ofreció el "pleno apoyo" de India, en una llamada telefónica con Zelenski.

Modi se reunirá con Putin el lunes al margen de la cumbre en la que participarán dirigentes de más de 20 países.

Zelenski declaró que tuvo una "conversación productiva e importante" con Modi, en la que reiteró la voluntad de Ucrania de organizar una reunión con Putin.

"India está dispuesta a hacer los esfuerzos necesarios y a enviar una señal apropiada a Rusia y a otros dirigentes en las reuniones al margen de la cumbre", afirmó Zelenski en un mensaje en X.

India, que tiene desde hace tiempo buenas relaciones con Rusia, ha tratado de evitar condenar la guerra de ese país en Ucrania y se propone en cambio como intermediaria entre ambos adversarios.

