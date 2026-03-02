Primer ministro indio insta a Netanyahu a un fin "temprano" de la guerra con Irán

El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó el lunes que habló con su homólogo israelí y le instó a poner fin "temprano" al conflicto tras los ataques contra Irán.

"La India reitera la necesidad de un cese temprano de las hostilidades", escribió en X Modi, que se reunió con Benjamin Netanyahu en Jerusalén el jueves, después de la llamada telefónica.

Modi "transmitió la preocupación de la India por los acontecimientos recientes y subrayó que la seguridad de los civiles es una prioridad".

El premier indio también habló con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tras la campaña retaliatoria de misiles y drones de represalia de Irán en el golfo.

"La India está en solidaridad con los EAU en estos tiempos difíciles", afirmó Modi en X.

"Apoyamos la desescalada, la paz regional, la seguridad y la estabilidad".