Primer ministro indio Modi habla con Putin sobre Ucrania

NUEVA DELHI, 8 ago (Reuters) - El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo el viernes que habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le agradeció que compartiera los últimos acontecimientos sobre Ucrania.

La conversación entre ambos líderes se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 25% sobre los productos indios para penalizar a Nueva Delhi por seguir comprando petróleo ruso.

La penalización elevó el gravamen total sobre los bienes indios exportados a Estados Unidos al 50%, entre los más altos aplicados a cualquier socio comercial estadounidense.

"Tuve una conversación muy buena y detallada con mi amigo el Presidente Putin. Le di las gracias por compartir los últimos acontecimientos sobre Ucrania", dijo Modi en la red social X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indio dijo que Modi invitó a Putin a Nueva Delhi para la 23ª Cumbre Anual India-Rusia que se celebrará más adelante en el año.

Los dos líderes "reafirmaron su compromiso de seguir profundizando en la Asociación Estratégica Especial y Privilegiada entre India y Rusia", dijo el ministerio en un comunicado.

Modi también habló por teléfono el jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y abordaron un amplio abanico de asuntos, como los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos.

Las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos fracasaron tras cinco rondas de negociaciones por desacuerdos sobre la apertura de los vastos sectores agrícola y lácteo de India y el cese de las compras de petróleo ruso. (Reporte de Tanvi Mehta; editado en español por Carlos Serrano)