Primer ministro iraquí confirma acuerdo con gobierno regional kurdo para reanudar envíos de crudo

25 sep (Reuters) - Irak reanudará la exportación de petróleo de su región kurda a Turquía tras una interrupción de más de dos años, luego de lo que el primer ministro Shia al-Sudani calificó como un acuerdo histórico entre Bagdad y el Gobierno Regional Kurdo (GRK).

En virtud del acuerdo, la comercializadora estatal de petróleo iraquí SOMO exportará el crudo de los yacimientos kurdos a través de un oleoducto a Turquía.

Los flujos a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan llevaban cerrados desde marzo de 2023, después de que la Cámara de Comercio Internacional ordenó a Turquía pagar a Irak US$1500 millones en concepto de daños y perjuicios por las exportaciones no autorizadas de las autoridades regionales kurdas.

El Ministerio del Petróleo iraquí declaró en un comunicado que llegó a un acuerdo para entregar todo el crudo de los yacimientos del Kurdistán, excepto los volúmenes para uso local, a SOMO para su exportación a través del oleoducto a Ceyhan. El ministerio no especificó cuándo se reanudarán los flujos.

Ocho compañías petroleras que operan en el Kurdistán iraquí, que representan más del 90% de la producción, alcanzaron el miércoles acuerdos de principio con los gobiernos federal y regional de Irak para reanudar las exportaciones.

Antes de que se suspendieran las exportaciones, Irak enviaba unos 230.000 barriles por día a través del oleoducto.

Turquía ha recurrido la orden de indemnizar a Irak que provocó el cierre del oleoducto, pero se declara dispuesta a reanudarlo. (Reporte de Yomna Ehab y Enas Alashray; editado en español por Carlos Serrano)