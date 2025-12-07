Primer ministro israelí dice que segunda fase del plan para Gaza está "cerca"

JERUSALÉN, 7 dic (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que se reunirá con Donald Trump a finales de este mes, y afirmó que la segunda fase del plan del presidente estadounidense para Gaza está cerca.

En la reunión se discutirán posibles oportunidades para la paz y el fin del dominio del grupo palestino Hamás en el enclave, agregó el funcionario durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Las negociaciones sobre las próximas etapas del plan de Trump para poner fin a la guerra en el enclave palestino han continuado. El plan también incluía la liberación de rehenes israelíes y el establecimiento de un Gobierno palestino tecnocrático provisional en Gaza, supervisado por una "junta de paz" extranjera y respaldado por una fuerza de seguridad internacional.

"A finales de mes mantendré conversaciones muy importantes sobre cómo garantizar que se cumpla la segunda fase", añadió Netanyahu, quien señaló que la primera fase del plan de Trump estaba a punto de terminar.

La violencia ha disminuido pero no ha cesado desde que entró en vigor la tregua en Gaza el 10 de octubre.

Desde ese momento, Hamás ha devuelto a los 20 rehenes vivos y 27 cadáveres a cambio de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos. (Reporte de Alexander Cornwell y Steven Scheer; escrito por Tala Ramadan y Jaidaa Taha. Editado en español por Javier Leira)