Primer ministro japonés expresa intención de renunciar

TOKIO (AP) — El primer ministro japonés Shigeru Ishiba ha expresado su intención de dimitir el domingo tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por una derrota histórica en las elecciones parlamentarias de julio, informó la televisión pública japonesa NHK.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, había resistido las crecientes demandas de sus opositores dentro de su propio partido para que renunciara durante más de un mes, diciendo que ello causaría un vacío político en un momento en que Japón enfrenta desafíos clave dentro y fuera del país.

La decisión de Ishiba se produce un día antes de que su Partido Liberal Democrático decida si llevará a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.

Ishiba tiene la intención de dimitir para evitar que el partido se divida aún más, reportó NHK. Si hubiera permanecido, inevitablemente habría luchado para gestionar su partido dividido y su gobierno minoritario.

Se espera que el primer ministro ofrezca una conferencia de prensa más tarde el domingo.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno.

La pérdida se sumó a una derrota electoral anterior en la cámara baja, donde la coalición liderada por el partido también había perdido la mayoría.

Su decisión se produjo después de su reunión el sábado con el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi y su mentor percibido, el ex primer ministro Yoshihide Suga, quienes aparentemente sugirieron la renuncia de Ishiba antes de la votación del lunes.

Anteriormente había insistido en quedarse, subrayando la necesidad de evitar un vacío político en un momento en que Japón enfrenta grandes desafíos, incluidos los aranceles estadounidenses, el aumento de precios, las reformas de la política del arroz y la creciente tensión en la región.

Desde que el partido adoptó una evaluación de la derrota electoral que pedía "una reestructuración completa" del grupo, han ganado fuerza las solicitudes para una votación interna anticipada o para la renuncia de Ishiba antes de los resultados del lunes.

Con la dimisión de Ishiba como líder del partido, se espera que el PLD fije una fecha para su elección presidencial del partido, que probablemente se celebrará a principios de octubre.

Los posibles candidatos incluyen a Koizumi, así como a la ultraconservadora ex ministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi, al secretario jefe del gabinete Yoshimasa Hayashi, un moderado y protegido del ex primer ministro Fumio Kishida.

Al carecer de una mayoría en ambas cámaras, el próximo líder del PLD tendrá que trabajar con los principales partidos de oposición para aprobar leyes o enfrentarse a riesgos constantes de mociones de censura.

Sin embargo, los partidos de oposición están demasiado fragmentados para formar una gran coalición que derroque al gobierno.

En las últimas semanas, Ishiba logró que el presidente estadounidense Donald Trump redujera los aranceles del 25% al 15%. Ishiba también dijo que ha hecho que su principal negociador comercial, Ryosei Akazawa, entregue su carta a Trump, expresando su deseo de trabajar con él para crear "la era dorada" de la alianza Japón-Estados Unidos, invitando al líder norteamericano a visitar Japón.

El principal asistente de Ishiba, el secretario general del PLD Hiroshi Moriyama, una figura clave que negoció con los principales líderes de la oposición para ayudar a lograr la legislación desde que el primer ministro asumió el cargo, también ha expresado su intención de dimitir el 2 de septiembre por la derrota electoral, aunque Ishiba no ha aceptado su renuncia. La partida de Moriyama habría asestado un golpe al primer ministro.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.