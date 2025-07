Primer ministro japonés se aferra al cargo pese a debacle electoral

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, afirmó este lunes que seguirá en el cargo pese a la derrota de su coalición de gobierno en las elecciones senatoriales, en las que perdió la mayoría.

El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1995, y su socio Komeito, necesitaban ganar 50 de los 125 escaños en disputa el domingo, pero alcanzaron solo 47.

La cámara alta tiene un total de 248 escaños.

Con este resultado, el PLD y Komeito tienen ahora 122 asientos, y se encuentran en minoría en ambas cámaras. Los electores, irritados por la inflación, optaron por otros partidos, en particular Sanseito, con su mensaje de "Japón primero" que recuerda a la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump. "Pienso que (el PLD) debió haber perdido incluso más", comentó a AFP Kazuyo Nanasawa, de 25 años, quien votó por un pequeño partido conservador. Kazuyo Nanasawa consideró que Ishiba debe renunciar. La debacle ocurrió meses después de que la coalición de Ishiba quedara en minoría en la cámara baja, que tiene más poderes, en lo que fue el peor resultado en 15 años para el PLD. - Entorno cambiante - Pero al ser consultado la noche del domingo si pensaba mantenerse en el cargo, Ishiba respondió a medios locales "así es". "Los cambios en el ambiente externo, como la situación internacional o los desastres naturales, no pueden esperar que mejore la situación política", declaró Ishiba el lunes en conferencia de prensa. "Por esta razón, aunque soy muy consciente de nuestra grave responsabilidad por los resultados electorales, (...) creo que debo cumplir mi responsabilidad como el partido con más votos y con la gente del país, escuchando cuidadosa y sinceramente las voces del pueblo", declaró Ishiba. Se espera que el jefe de gobierno informe a altos cargos de su partido de su intención de continuar en el poder, según la agencia Jiji Press. Le ayuda el hecho de que la oposición está fragmentada y tiene pocas posibilidades de formar un gobierno alternativo, apuntó Hidehiro Yamamoto, profesor de sociología y política de la Universidad de Tsukuba. A su juicio, es más probable que Ishiba continúe buscando apoyo opositor para aprobar leyes caso por caso. Takeshi Nemoto, un simpatizante del PLD de 80 años, consideró que una disputa por un nuevo líder sería "una batalla perdida" para el partido, complicando aún más las conversaciones sobre aranceles con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Japón, que pasó años con precios estancados o a la baja, comenzó a sentir una inflación tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En particular, los precios del arroz se duplicaron, afectando el presupuesto de muchas familias. La situación se ha complicado por la amenaza de un arancel estadounidense de 25% si no se alcanza un acuerdo con Washington para el 1 de agosto. La industria automotriz japonesa, que responde por 8% de los empleos del país, ya enfrenta un arancel estadounidense de 25%. bur-stu/mtp/mas/atm/zm