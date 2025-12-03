Primer ministro libanés dice paz con Israel podría crear lazos económicos, pero hitos son lejanos

Por Maya Gebeily

BEIRUT, 3 dic (Reuters) - El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró el miércoles que una paz duradera con Israel podría allanar el camino hacia la normalización de las relaciones con el país y el establecimiento de lazos económicos, pero que esos hitos siguen estando lejos dadas las tensiones actuales.

"Las conversaciones económicas formarán parte de la normalización, la normalización seguirá a la paz. No puede preceder a la paz", dijo Salam al ser consultado por las declaraciones de Israel de que esperaba establecer lazos y cooperación económica con Líbano.

"Estamos lejos de llegar a ese punto", declaró a periodistas en su despacho.

Líbano e Israel han sido enemigos durante décadas. Israel ha invadido Líbano varias veces en operaciones contra grupos militantes, la última en 2024 tras casi un año de intercambio de disparos con el grupo armado Hezbolá.

Israel aún mantiene posiciones en el sur de Líbano y lleva a cabo ataques aéreos contra lo que considera esfuerzos de Hezbolá por rearmarse y planear nuevas operaciones en su contra.

Salam dijo que el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 tendría que aplicarse plenamente antes de que se considerasen otras medidas, afirmando que Israel tendría que retirar las tropas y detener los ataques y que Hezbolá debería desarmarse por completo.

Hezbolá ha rechazado renunciar a la totalidad de su arsenal, pero Salam dijo que había aceptado el acuerdo de alto el fuego, que afirma el monopolio estatal sobre las armas.

"Hezbolá debe cumplir sus compromisos", destacó.