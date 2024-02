(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Ali Sawafta

RAMALA, 26 feb (Reuters) - El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, anunció su dimisión el lunes, mientras la Autoridad Palestina intenta recabar apoyos para desempeñar un papel más amplio cuando acabe la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamás en Gaza.

La medida se produce en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre el presidente Mahmoud Abbas para que reorganice la Autoridad mientras se intensifican los esfuerzos internacionales para detener los combates en Gaza y comenzar a trabajar en una estructura política que gobierne el enclave tras la guerra.

La dimisión de Shtayyeh aún debe ser aceptada por Abbas, que puede pedirle que permanezca como interino hasta que se nombre a un sustituto permanente.

La Autoridad Palestina, creada hace unos 30 años en el marco de los acuerdos de paz provisionales de Oslo, se ha visto muy debilitada por acusaciones de ineficacia y corrupción, y el primer ministro tiene poco poder efectivo.

No obstante, la marcha de Shtayyeh marca un cambio simbólico que subraya la determinación de Abbas de garantizar que la Autoridad mantenga su pretensión de liderazgo mientras crece la presión internacional para que se reanuden los esfuerzos por crear un Estado palestino junto a Israel.

En una declaración ante el gabinete, Shtayyeh, un economista académico que asumió el cargo en 2019, dijo que la próxima administración tendría que tener en cuenta la realidad emergente en Gaza, asolada por casi cinco meses de intensos combates.

Según indicó, la próxima etapa "requerirá de nuevos acuerdos gubernamentales y políticos que tengan en cuenta la realidad emergente en la Franja de Gaza, las conversaciones de unidad nacional y la necesidad urgente de un consenso interpalestino". Asimismo, señaló que se requerirá "la extensión de la autoridad de la Autoridad a toda Palestina".

No se ha designado sucesor, pero se espera que Abbas nombre a Mohammad Mustafa, antiguo funcionario del Banco Mundial y presidente del Fondo Palestino de Inversiones (FPI), con experiencia en la reconstrucción de Gaza tras una guerra anterior en 2014. No se ha dicho nada sobre las elecciones, que no se celebran desde 2006. (Reporte de Ali Sawafta en Ramala y Nidal al-Mughrabi en El Cairo; escrito por James Mackenzie; editado en español por Carlos Serrano)