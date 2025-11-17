Primer ministro polaco denuncia el sabotaje de una línea ferroviaria hacia Ucrania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó el lunes que una explosión que dañó una línea ferroviaria que constituye una importante ruta de entrega de ayuda con Ucrania, país aliado de Polonia, fue un "acto de sabotaje sin precedentes".

Los daños, que según las autoridades se descubrieron el domingo, iban dirigidos directamente "contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos", escribió Tusk en X.

La explosión se produjo en la línea ferroviaria que une Varsovia con la ciudad polaca de Lublin y conecta con una línea que da servicio a Ucrania.

"Esta ruta también es de vital importancia para el envío de ayuda a Ucrania", añadió tras visitar el lugar del incidente en Mika, a 100 kilómetros al sureste de Varsovia.

Según Tusk, los daños "probablemente tenían como objetivo descarrilar un tren". Se evitó un accidente gracias a que el maquinista alertó a los servicios especializados de "anomalías en la infraestructura ferroviaria" antes de detener el tren.

Nadie resultó herido en el incidente. Tusk también informó de otro incidente ocurrido en la misma línea, en el que se rompieron las ventanas de un vagón, muy probablemente debido a un raíl dañado.

La policía y los servicios especiales iniciaron inmediatamente una investigación. "Atraparemos a los autores, sin importar quién sea su patrocinador", afirmó el primer ministro.

Desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Polonia, miembro de la OTAN y de la UE, asegura haber sido objeto de intentos de sabotaje presuntamente orquestados por Rusia.

